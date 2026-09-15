Как отмечали приход осени наши предки? В Латвийском этнографическом музее отпразднуют День Микелиса

Латвийский этнографический музей под открытым небом - один из старейших и крупнейших музеев такого типа в Европе. В 2024 году он отметил свое 100-летие. Территория музея занимает 87 гектаров, где расположены 114 исторических зданий из разных регионов Латвии. У музея также есть две сельские экспозиции на их исторических местах - музей Vēveri в Вецпиебалгской волости и рыбацкий хутор Vītolnieki в Руцавской волости.