Как отмечали приход осени наши предки? В Латвийском этнографическом музее отпразднуют День Микелиса
В Риге 27 сентября с 10:00 в Латвийском этнографическом музее под открытым небом пройдет праздник Микели (День Микелиса) - традиционный латышский праздник урожая и осеннего равноденствия. Гостей ждут ярмарка с участием 49 ремесленников и 35 домашних производителей, животные, мастер-классы, танцы и старинные осенние обряды.
Микели - латышский праздник урожая, связанный с завершением жатвы, сбором урожая и осенним равноденствием, когда день и ночь имеют одинаковую продолжительность.
В этот день на стол традиционно подавали осенние дары. Ярмарка Дня Микелиса была местом, где одни могли купить продукты и одежду на зиму, а другие - продать выращенное и изготовленное за лето.
На ярмарке в Латвийском этнографическом музее 27 сентября свою продукцию представят 49 ремесленников и 35 домашних производителей продуктов.
Вместе с хозяйкой трактира Priedes krogs Илзе Бриде посетители смогут приготовить суп из осеннего урожая. На хуторе курземского крестьянина в хлеву гостей будут ждать козы, овечки, телка и домашняя птица. А в кузнице Мерсрагса можно будет посмотреть показательные выступления кузнеца Артурса Пурвиньша. На площади возле хутора видземского крестьянина для семей покажут спектакль "Кто защитит зайчика?".
Осенние обряды проведет Юлгис Сталте вместе с фольклорной группой Skandinieki. Играть и танцевать будут фольклорный танцевальный коллектив Латвийского университета Dandari и фольклорная группа Grodi.
Фольклорная группа Mare из Юрмалы и детская фольклорная группа Spruksti Рижской основной школы имени Бривземниекса будут исполнять песни и проводить игры.
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С 10:00 до 16:00 на хуторе видземского крестьянина пройдут творческие мастерские для детей. Участники смогут узнать, "Что прячется в кладовой?", а также попробовать свои силы в мастерской "Глиняные шедевры" вместе с керамистом Мартиньшем Кабуци.
Латвийский этнографический музей под открытым небом - один из старейших и крупнейших музеев такого типа в Европе. В 2024 году он отметил свое 100-летие. Территория музея занимает 87 гектаров, где расположены 114 исторических зданий из разных регионов Латвии. У музея также есть две сельские экспозиции на их исторических местах - музей Vēveri в Вецпиебалгской волости и рыбацкий хутор Vītolnieki в Руцавской волости.