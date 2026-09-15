В центре внимания - морковка: в Елгаве пройдет большая осенняя ярмарка
В Елгаве 19 сентября с 10:00 до 15:00 на площади Герцога Екаба и улице Кришьяня Барона пройдет Осенняя ярмарка урожая и саженцев. Посетителей ждут растения для сада, свежие овощи и фрукты, домашние продукты, изделия ремесленников, развлечения для детей и специальная программа, посвященная моркови.
На ярмарке можно будет приобрести саженцы фруктовых деревьев и ягодных кустарников, многолетники, розы, гортензии, вереск и другие декоративные растения. Производители также предложат свежие овощи, фрукты и ягоды, домашние копчености, сыры, хлеб и выпечку, мед и продукты пчеловодства, цукаты, сладости, соки, вина и другие угощения.
Любители ремесленных изделий смогут выбрать керамику, изделия из дерева и плетения, украшения, вязаные вещи, одежду, текстиль, книги, подарки и сувениры. Для детей установят надувные аттракционы.
В этом году особое внимание на ярмарке уделят моркови - яркому, хрустящему и полезному овощу, богатому клетчаткой, витаминами и минералами. Моркови посвятят часть развлекательной программы. Посетителей ждет специальная фотозона с праздничным столом, а также творческие мастерские. Там можно будет создавать фигурки из овощей, работать с пластилином и вместе раскрашивать большую овощную стену.
Праздничное открытие состоится в 10:00 возле Елгавского дома культуры.
В течение дня выступят танцевальные коллективы среднего поколения Ex Lielupe и Rota, детский и молодежный коллектив Ieviņa, ансамбли народного танца Jaunība и Lielupe. Музыкальную программу дополнят Гатис Мурниекс и Айгарс Кудрицкис. Между выступлениями будут проходить различные конкурсы.
Из-за проведения ярмарки водителям следует учитывать ограничения движения. С 18 сентября с 13:00 до 19 сентября до 17:00 будет запрещена остановка и стоянка автомобилей на улице Кришьяня Барона на участке от улицы Узварас до въезда на площадь Герцога Екаба.
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Кроме того, 19 сентября с 7:00 до 17:00 движение транспорта по улице Кришьяня Барона будет полностью закрыто на участке от улицы Узварас до перекрестка улиц Кришьяня Барона и Паста. Водителей призывают заранее выбрать другой маршрут и соблюдать установленные дорожные знаки.