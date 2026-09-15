В центре внимания - морковка: в Елгаве пройдет большая осенняя ярмарка

В этом году особое внимание на ярмарке уделят моркови - яркому, хрустящему и полезному овощу, богатому клетчаткой, витаминами и минералами. Моркови посвятят часть развлекательной программы. Посетителей ждет специальная фотозона с праздничным столом, а также творческие мастерские. Там можно будет создавать фигурки из овощей, работать с пластилином и вместе раскрашивать большую овощную стену.