Вивальди не только зазвучит, но и станцует - в Лиепае покажут необычные "Времена года"
В Лиепае 24 октября в 19:00 в концертном зале Lielais dzintars прозвучат "Времена года" Антонио Вивальди в необычном формате. Музыканты и артисты современного танца не только исполнят музыку, но и станут частью хореографии, объединив барокко, хип-хоп, брейк, акробатику и современный танец.
Постановка "Четыре времени года в танце" (The Four Seasons in Dance) создана к 300-летию со дня появления знаменитого цикла Вивальди. Ее авторы - хореограф и режиссер Мурад Мерзуки, французский скрипач Жюльен Шовен и музыканты оркестра Le Concert de la Loge.
В 2025 году постановка получила престижную премию OPUS Klassik в категории "Самый инновационный концерт года".
"Времена года" давно стали классикой концертного репертуара, однако в этой постановке знаменитые произведения получают дополнительное измерение.
Музыканты становятся частью сценического действия и вступают в своеобразный диалог с танцорами. Их движения перекликаются с движениями смычков струнных инструментов, превращая музыку в видимое движение.
"Я всегда хотел соединить хип-хоп с другими художественными дисциплинами. Идея этой постановки - еще сильнее размыть границу между двумя мирами", - говорит Мурад Мерзуки.
Девятнадцать музыкантов Le Concert de la Loge с интересом приняли этот вызов. В музыке Вивальди тесно переплетаются опера и инструментальные произведения - в ней есть напряжение, театральность и сильный драматический посыл.
В постановке музыканты становятся словно актерами или оперными певцами, создавая вместе с танцорами единое сценическое действие.
Помимо "Времен года", в программу включены Четверной концерт Вивальди RV 85, Концерт для виолончели RV 43 и Sinfonia de L’Olimpiade. Танцевальную часть представят артисты Compagnie Käfig. В их хореографии соединятся элементы хип-хопа, брейка, акробатики и современного танца.
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Мурад Мерзуки с начала 1990-х годов является одной из заметных фигур хип-хоп-культуры. Его хореография рождается на пересечении разных дисциплин - помимо танца, он обращается к цирку, боевым искусствам, визуальному искусству и видео.