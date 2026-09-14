Вивальди не только зазвучит, но и станцует - в Лиепае покажут необычные "Времена года"

Постановка "Четыре времени года в танце" (The Four Seasons in Dance) создана к 300-летию со дня появления знаменитого цикла Вивальди. Ее авторы - хореограф и режиссер Мурад Мерзуки, французский скрипач Жюльен Шовен и музыканты оркестра Le Concert de la Loge.