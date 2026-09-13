Лучшее время обновить сад - в Сигулде пройдет Осенний парад саженцев

Садоводы смогут лично пообщаться с производителями, узнать о новых сортах и получить советы по выбору растений, уходу за ними и планированию сада. Осень считается подходящим временем для посадки деревьев, кустарников и многолетников: теплая почва и достаточная влажность помогают растениям укорениться до наступления зимы.