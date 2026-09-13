Лучшее время обновить сад - в Сигулде пройдет Осенний парад саженцев
19 сентября на Праздничной площади в Сигулде состоится Осенний парад саженцев - одно из крупнейших садоводческих мероприятий Латвии.
Посетители смогут приобрести выращенные в Латвии плодовые деревья, ягодные и декоративные кустарники, хвойные растения, розы, гортензии, многолетники и декоративные злаки. Также будут представлены садовый инвентарь, изделия ремесленников и продукция местных домашних производителей.
Садоводы смогут лично пообщаться с производителями, узнать о новых сортах и получить советы по выбору растений, уходу за ними и планированию сада. Осень считается подходящим временем для посадки деревьев, кустарников и многолетников: теплая почва и достаточная влажность помогают растениям укорениться до наступления зимы.
В течение дня гостей также ждут музыкальные выступления и семейные мероприятия. Подробную культурную программу объявят позднее. Организаторами парада выступают Общество производителей посадочного материала и Сигулдское краевое самоуправление.