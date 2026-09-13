Оперная дива Кристине Ополайс впервые выступит в концертном зале "Латвия"
В субботу, 10 октября, в 17:00 в концертном зале "Латвия" в Вентспилсе впервые с сольным концертом выступит одна из наиболее известных латвийских оперных певиц, сопрано Кристине Ополайс.
В программе прозвучат яркие арии из опер Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Франческо Чилеа и Антонина Дворжака. Вместе с Кристине Ополайс на сцену выйдет пианистка Агнесе Эглиня - давняя сценическая партнерша певицы.
Кристине Ополайс известна выступлениями на ведущих оперных сценах мира. Ее репертуар включает произведения Пуччини, Верди и других известных композиторов. Певицу отличают эмоциональная интерпретация, темперамент и выразительная сценическая манера.
За годы международной карьеры Ополайс выступала в Риге, Нью-Йорке, Лондоне, Милане и других городах. Издание New York Observer отмечало ее как смелую артистку, благодаря которой посещение оперы становится особым опытом.
Сама певица признается, что особенно любит сольные концерты, поскольку может самостоятельно создавать программу и напрямую общаться со зрителями.
"В сольном концерте я чувствую себя счастливой, потому что сама являюсь хозяйкой своего вечера. Я создаю его так, как хочу", - говорит Кристине Ополайс.
С Агнесе Эглиней певицу связывает многолетнее сотрудничество. Вместе они уже представляли несколько концертных программ, в том числе выступали в Бразилии и Китае.