По Риге и окрестностям на велосипеде - жителей зовут на три бесплатные прогулки в сентябре
С 16 по 22 сентября в Риге пройдет Европейская неделя мобильности, в рамках которой жителей города приглашают отправиться в три совместные велопрогулки. Участники смогут познакомиться с районами Риги и окрестностями, а также увидеть новую велоинфраструктуру.
16 сентября: Рига - Улброка
16 сентября маршрут пройдет через густонаселенные районы Пурвциемс и Плявниеки в направлении Дрейлинькалнса. Велопрогулка начнется в 18:00 в парке Гризинькалнс у памятника 1905 года, а завершится у культурного центра "Улброкская жемчужина".
Расстояние в одну сторону составит около 10 километров, а вся поездка с возвращением займет примерно два часа.
По пути планируются остановки у Римско-католической церкви на углу улиц Августа Деглава и Гунара Астры, у Дрейлинькалнса на перекрестке улиц Августа Деглава и Андрея Сахарова, в Березовой роще Плявниеков, а также перед так называемым "кругом тещи" - кольцевой развязкой Дрейлини.
На каждой остановке участникам расскажут интересные факты о конкретных местах, в том числе о Гризинькалнсе и "Улброкской жемчужине".
20 сентября: Рига - Бабите
20 сентября жителей приглашают на велопрогулку в направлении Анниньмуйжи и Бабите. Старт запланирован на 13:00 у торгового центра Olimpia на улице Азенес, 5.
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Участники проедут по новому и старому веломаршруту до Бабите и обратно к месту старта. Общая дистанция составит около 19 километров, а поездка займет примерно 1,5 часа.
По дороге можно будет узнать больше о Ботаническом саду Латвийского университета, парке Анниньмуйжа, Анниньмуйже, Юрмальском веломаршруте, Бабите и железнодорожных станциях "Иманта" и "Бабите".
Также маршрут пройдет мимо питомника рододендронов Латвийского университета "Бабите", культурного центра "Иманта" и рынка Иманты. Участникам расскажут и о районах Иманта, Дзирциемс и Кипсала.
22 сентября: Рига - Кекава
22 сентября, в День без автомобиля, состоится велопрогулка в направлении Бишумуйжи и Кекавы. Старт запланирован на набережной Мукусалас у Национальной библиотеки Латвии в 17:30.
Во время поездки участники остановятся у усадьбы Бишумуйжа, Катлакалнской евангелическо-лютеранской церкви, Катлакалнского кладбища, усадьбы Рамавы и пограничного знака Риги.
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Завершится маршрут на набережной Мукусалас у Островного моста. Общая дистанция составит около 20 километров, а поездка займет 2-2,5 часа.
Организаторы отмечают, что предварительная регистрация на велопрогулки не нужна. Участникам рекомендуют выбрать одежду по погоде и по возможности взять защитный шлем.
Во время маршрутов координаторы расскажут интересные факты о достопримечательностях, а участники смогут ответить на вопросы викторины и получить небольшие призы за правильные ответы.