По Риге и окрестностям на велосипеде - жителей зовут на три бесплатные прогулки в сентябре

По пути планируются остановки у Римско-католической церкви на углу улиц Августа Деглава и Гунара Астры, у Дрейлинькалнса на перекрестке улиц Августа Деглава и Андрея Сахарова, в Березовой роще Плявниеков, а также перед так называемым "кругом тещи" - кольцевой развязкой Дрейлини.