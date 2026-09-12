47 акварелей с аристократами в образах животных: выставку в Межотне продлили

Выставка рассказывает о курляндской и земгальской герцогине Доротее (1761-1821) - одной из заметных европейских аристократок своего времени. Ее летняя резиденция в замке Лебихау в Тюрингене стала известна как "Двор муз" - место, где собирались представители европейской политической и культурной элиты, в том числе писатели, поэты и художники.