47 акварелей с аристократами в образах животных: выставку в Межотне продлили
До 31 января 2027 года в Межотненском дворце можно будет увидеть выставку "Двор муз. Салон курляндской герцогини Доротеи в замке Лебихау в карикатурах Эрнста Велькера". На ней представлены репродукции 47 акварелей XIX века, в которых гости знаменитого салона изображены в виде животных и мифических существ.
Выставка рассказывает о курляндской и земгальской герцогине Доротее (1761-1821) - одной из заметных европейских аристократок своего времени. Ее летняя резиденция в замке Лебихау в Тюрингене стала известна как "Двор муз" - место, где собирались представители европейской политической и культурной элиты, в том числе писатели, поэты и художники.
В центре выставки - остроумные карикатуры австрийского художника Эрнста Велькера (1784-1857). В 1819 и 1820 годах, находясь в салоне герцогини, он создал серию из 47 акварелей, где гостей изображал в виде полулюдей-полуживотных или мифических существ.
Карикатуры дополнены забавными двустишиями, которые описывают внешность и характер персонажей. В создании рисунков также участвовала Эмилия фон Бинцер (1801-1891) - приемная дочь Вильгельмины, дочери герцогини Доротеи, и ученица Велькера по рисованию, которая позднее стала писательницей.
От насмешек художника не укрылся никто. Дочь герцогини Доротеи, герцогиня Саганская Вильгельмина, изображена в образе гордого коня, известная поэтесса Элиза фон дер Реке - в виде чернильницы, а сама Доротея - как преданный пудель.
К изображению герцогини прилагается двустишие: "Пудель отличается верностью, поэтому получает любовь каждого". Сам Велькер изобразил себя устрицей, а Эмилию фон Бинцер - длинной спаржей.
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То, что гости салона могли позволить себе подобные шутки, свидетельствует о непринужденной и открытой атмосфере, царившей в салоне Доротеи.
Чтобы выставку смогло увидеть больше посетителей, оригинальные работы заменили репродукциями. При этом оформление экспозиции сохранили, чтобы посетители могли получить полноценное визуальное и образовательное впечатление.
Сами помещения также оформлены так, чтобы гости могли чувствовать себя свободно - в залах можно присесть на размещенную мебель и спокойно осмотреть экспозицию.
Выставка создана в сотрудничестве с музеем замка Постерштайн в Германии, в коллекции которого хранятся карикатуры Велькера. Куратор выставки - руководитель отдела коллекций и научных исследований Музея Рундальского дворца Лива Даниниеце, художник - Катрина Василевска, куратор образовательных программ - руководитель культурных проектов Межотненского дворца Инита Сондоре.
До конца сентября Межотненский дворец открыт ежедневно с 10:00 до 18:00. С октября посетить его можно будет со среды по воскресенье с 10:00 до 17:00.