100-метровая колбаса, ярмарка и чемпионат по поеданию цеппелинов: В Литве пройдет Бумбулинес
19 и 20 сентября в Пакруойской усадьбе в Литве пройдет праздник Бумбулинес - гостей ждут пиво, блюда, приготовленные на огне, осенняя ярмарка, музыка, соревнования и третий чемпионат по поеданию цеппелинов.
Хотя название праздника у многих вызывает улыбку, за ним скрывается давняя история Пакруойского края. Рассказывают, что когда-то после завершения самых важных летних работ в усадьбе устраивали большой праздник урожая - с местным пивом, блюдами, приготовленными на огне, музыкой, танцами и весельем.
Сегодня Пакруойская усадьба по-своему возрождает эту традицию. В этом году Бумбулинес пройдет уже в шестой раз.
"Пакруойская усадьба тщательно бережет свои традиции, однако для нас важно не только рассказывать о них. Мы хотим, чтобы человек, приехав в усадьбу, сам стал частью праздника - пробовал угощения, соревновался, танцевал и просто хорошо проводил время. Насколько нам известно, именно такими Бумбулинес были и в прежние времена - большим праздником благодарности за урожай и летние труды", - рассказывают представители Пакруойской усадьбы.
Во дворах усадьбы будут работать лучшие пивовары края, которые познакомят гостей с местными традициями пивоварения. Рядом мастера огненной кухни будут готовить мясные блюда на углях и открытом пламени. Одним из главных гастрономических зрелищ станет 100-метровая колбаса.
Силачи, соревнования Бумбулов и третий чемпионат по поеданию цеппелинов
В этом году на Бумбулинес будут проверять силу, выносливость и даже вместимость желудка. Приглашенные силачи продемонстрируют свою мощь, поднимая тяжести, а самые смелые посетители смогут бросить им вызов, в том числе в соревнованиях по армрестлингу.
На протяжении всех выходных будут проходить соревнования Бумбулов, где участники смогут проверить силу, ловкость и смекалку. Они будут выяснять, кто достоин звания самого сильного Бумбула, Бумбулиука и семьи Бумбулов.
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Тем, чья сила заключается не только в руках, предложат принять участие в третьем чемпионате по поеданию цеппелинов. Желающим испытать себя предлагают зарегистрироваться заранее.
Музыка, танцы и осенняя ярмарка
Оба дня на территории усадьбы будет звучать живая музыка. Капеллы и ансамбли пригласят гостей не только слушать выступления, но и танцевать.
19 сентября к литовским музыкантам присоединится латвийский фольклорный ансамбль Trejupe из Баусского края.
Одновременно на территории усадьбы будет проходить осенняя ярмарка, где ремесленники, фермеры и мастера предложат гостям сезонные продукты, угощения и изделия ручной работы.
Гости также смогут посетить мастерские усадебных ремесленников, историческую пивоварню, винокурню, Живую усадебную ферму и другие пространства усадьбы.
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А для тех, кто уже носит почетное имя Бумбул в своей фамилии, усадьба подготовила особую привилегию. Бумбули, Бумбуляуски, Бумбулевичи и обладатели других похожих фамилий смогут попасть на Бумбулинес бесплатно. Для этого достаточно предъявить на входе документ, подтверждающий фамилию - настоящему Бумбулу ведь негоже платить за Бумбулинес!