100-метровая колбаса, ярмарка и чемпионат по поеданию цеппелинов: В Литве пройдет Бумбулинес

"Пакруойская усадьба тщательно бережет свои традиции, однако для нас важно не только рассказывать о них. Мы хотим, чтобы человек, приехав в усадьбу, сам стал частью праздника - пробовал угощения, соревновался, танцевал и просто хорошо проводил время. Насколько нам известно, именно такими Бумбулинес были и в прежние времена - большим праздником благодарности за урожай и летние труды", - рассказывают представители Пакруойской усадьбы.