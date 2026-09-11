В Старой Риге пройдет большой бесплатный фестиваль с концертами и развлечениями
19 сентября в течение всего дня в Старой Риге пройдет фестиваль Vecrīgas festivāls. Atvasara. Жителей и гостей столицы приглашают бесплатно посетить мероприятия для всей семьи. В программе - концерты, танцевальные выступления, творческие и познавательные занятия, угощения, ярмарка ремесленников и другие события. Фестиваль проводится при поддержке Рижского самоуправления.
Фестиваль продлится с 10.00 до 23.00. С 10.00 до 15.00 программа будет преимущественно ориентирована на семьи с детьми, а во днем и вечером на сцену выйдут латвийские музыканты. В утренней семейной программе примут участие детский ансамбль Dzeguzīte, группа Bitīt’ Matos вместе с коллективом народного танца Dzīpars, артисты современного танца LE++ и детский диджей Guca.
С 10.00 до 15.00 детям предложат обширную развлекательную и творческую программу. Феи Sapņu Ballītes устроят шоу мыльных пузырей, творческие мастерские, игры и перевоплощения с блестками. На территории фестиваля также будут работать надувные аттракционы, зона аквагрима, площадка для малышей и другие развлечения.
Фестиваль Старой Риги (2026)
18 апреля в Старой Риге прошел большой городской праздник, который на целый день заполнил центр людьми, музыкой, едой и развлечениями. ...
Семьи смогут познакомиться с работой различных служб и лично встретиться с их представителями. В фестивале примут участие Служба неотложной медицинской помощи, Государственная пожарно-спасательная служба, Рижская муниципальная полиция, Государственная полиция вместе с котом Рудисом, а также представители других ведомств.
Познавательные и практические занятия проведет и предприятие Latvijas Valsts meži. Детям и их родителям предложат больше узнать о природе и активно провести время.
За музыкальную программу будут отвечать группа Apvedceļš, певица Ольга Раецка, а также BŪŪ, ODS и MUUD. Завершит вечер выступление группы Bermudu Divstūris. В перерывах между концертами музыку будут ставить диджеи.
В течение всего дня на территории фестиваля будут работать точки общественного питания и ярмарка ремесленников. Посетители смогут попробовать различные блюда и приобрести изделия местных мастеров и производителей.
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Программу дополнят проходящий неподалеку праздник улицы Алдару, благодаря чему выбор мероприятий в Старой Риге станет еще шире. Фестиваль организуют бары Старой Риги Cuba Cafe, B Bārs Restorāns, Ezītis Miglā и Garāža.