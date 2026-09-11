В Старой Риге пройдет большой бесплатный фестиваль с концертами и развлечениями

Фестиваль продлится с 10.00 до 23.00. С 10.00 до 15.00 программа будет преимущественно ориентирована на семьи с детьми, а во днем и вечером на сцену выйдут латвийские музыканты. В утренней семейной программе примут участие детский ансамбль Dzeguzīte, группа Bitīt’ Matos вместе с коллективом народного танца Dzīpars, артисты современного танца LE++ и детский диджей Guca.