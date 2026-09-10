Только один день: смотровую башню Раунского замка можно будет посетить бесплатно
12 сентября с 10.00 до 19.00 все желающие смогут бесплатно посетить смотровую башню руин Раунского замка, познакомиться с его историей и узнать больше о сохранении этого памятника для будущих поколений.
Тема Дней европейского культурного наследия "Кризисы и решения" призывает обратить внимание на различные угрозы, с которыми культурно-исторические ценности сталкивались на протяжении своего существования, а также на решения, помогающие их сохранить. История Раунского замка - один из таких примеров. За несколько столетий он пережил войны, разрушения и перемены, а сегодня важнейшим остается вопрос сохранения и содержания его руин.
Раунский замок является одним из наиболее значимых свидетельств средневековой истории в Смилтенском крае. В книге Вистача "Rauna citkārt un tagad", изданной примерно в 1900 году, он был причислен к числу самых мощных замков Видземе. Сегодня руины Раунского замка считаются одними из самых крупных и хорошо сохранившихся в Латвии.
При этом замковые руины являются не только историческим памятником, но и живым культурным пространством. Жители Рауны и гости поселка собираются здесь на концерты, праздники и другие мероприятия, а в повседневной жизни это популярное место для прогулок и отдыха.
Замок был построен во второй половине XIV века и в свое время являлся одной из главных зимних резиденций рижского архиепископа. На протяжении веков он пережил войны, смену власти и разрушения. Наибольший ущерб каменному замку нанес конфликт между Польшей и Литвой и Шведским королевством в XVII веке.
После этого шведские власти уже не стали восстанавливать замок, и он утратил свое значение как крепость. В 1683 году был издан приказ о ликвидации замковых укреплений. Хотя еще в конце XVII века главные корпуса находились в сравнительно хорошем состоянии, примерно через столетие замок уже превратился в руины.
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Именно угрозы, пережитые замком, и вопросы его сохранения окажутся в центре внимания 12 сентября. В смотровой башне покажут информационный фильм об опасностях, которым Раунский замок подвергался в разные исторические периоды и в наши дни, а также о сохранении его руин для будущих поколений.
Со смотровой башни открывается вид на Рауну и замковые руины с высоты. На втором и третьем этажах башни размещены интерактивные выставочные стенды, а на третьем этаже представлена выставка Археологические древности Раунского замка. На цифровом стенде можно подробнее узнать об истории замка, послушать аудиорассказы и познакомиться с другими достопримечательностями Рауны и Смилтенского края.
Обычно посещение смотровой башни руин Раунского замка для взрослых является платным, однако 12 сентября в рамках Дней европейского культурного наследия вход будет бесплатным для всех желающих.
Ранее Otkrito сообщал, что уникальная жемчужина Латвии - Цесвайнский замок - приглашает полюбоваться пейзажами Видземе с одной из самых высоких смотровых площадок в стране. Поездку в замок стоит совместить со знакомством с другими туристическими объектами исторического городка Цесвайне.