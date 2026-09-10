Только один день: смотровую башню Раунского замка можно будет посетить бесплатно

Тема Дней европейского культурного наследия "Кризисы и решения" призывает обратить внимание на различные угрозы, с которыми культурно-исторические ценности сталкивались на протяжении своего существования, а также на решения, помогающие их сохранить. История Раунского замка - один из таких примеров. За несколько столетий он пережил войны, разрушения и перемены, а сегодня важнейшим остается вопрос сохранения и содержания его руин.