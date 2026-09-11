Звезда Tomorrowland в Риге - Борис Брейха устроит большое аудиовизуальное шоу

Один из самых известных представителей современной электронной сцены вновь выступит перед латвийской публикой. В этом году Борис Брейха отмечает 30 лет с начала своего музыкального пути - за это время он прошел путь от начинающего музыканта до одного из самых узнаваемых артистов мировой электронной музыки.