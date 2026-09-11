Звезда Tomorrowland в Риге - Борис Брейха устроит большое аудиовизуальное шоу
В Риге 23 октября в Xiaomi Arēna состоится большой концерт Reflections немецкого электронного музыканта Бориса Брейхи (Boris Brejcha). Артист после двухлетнего перерыва вернется в столицу Латвии с трехчасовым аудиовизуальным шоу, объединившим музыку, визуальное искусство и эмоции.
Один из самых известных представителей современной электронной сцены вновь выступит перед латвийской публикой. В этом году Борис Брейха отмечает 30 лет с начала своего музыкального пути - за это время он прошел путь от начинающего музыканта до одного из самых узнаваемых артистов мировой электронной музыки.
Сегодня его выступления собирают тысячи слушателей по всему миру и давно вышли за рамки обычного клубного формата. Международную известность ему принесли выступления на крупнейших фестивалях и создание собственного уникального звучания, которое артист описывает как High-Tech Minimal.
Звезда Tomorrowland привезет трехчасовое шоу
Масштаб популярности Бориса Брейхи особенно заметен по его выступлениям на крупнейших фестивалях мира, среди которых Tomorrowland, где огромная аудитория поклонников показала влияние артиста на современную электронную музыку.
Организаторы отмечают, что выступление в Риге станет единственным концертом музыканта в регионе в 2026 году.
"Возвращение Бориса Брейхи в Ригу после двухлетнего перерыва - действительно значимое событие для всей музыкальной сцены Балтии. Поскольку в 2026 году это будет его единственное выступление в нашем регионе, мы поняли, что должны создать что-то особенное. Мы хотим перенести энергию его масштабных фестивальных выступлений в уникальный трехчасовой аудиовизуальный формат в Xiaomi Arēna - полноценное путешествие, которое объединит музыку, визуальное искусство и эмоции", - говорит официальный продюсер концерта Симонс Смарксис-Каплицкис.
Больше, чем обычный сет
В отличие от стандартных фестивальных выступлений, которые обычно длятся 60-90 минут, шоу Бориса Брейхи в Риге продлится три часа. Это позволит музыканту глубже погрузить зрителей в свой музыкальный мир, объединив самые любимые композиции поклонников с новыми произведениями.
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Специальными гостями концерта станут коллеги Бориса Брейхи по музыкальному лейблу FCKNG SERIOUS - Ann Clue и Frieder & Jakob. За годы существования FCKNG SERIOUS превратился в самостоятельное международное музыкальное сообщество, объединяющее артистов, поклонников и масштабные концертные проекты.