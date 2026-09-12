Европейские музыкальные лидеры едут в Ригу - что ждет Riga Music Week

Список участников конференции будет дополнен позже. "В Латвии много сильных артистов, однако для международного рынка одной хорошей музыки недостаточно. Важно, чтобы люди, которые ежедневно принимают решения о развитии артистов, программах фестивалей и музыкальном движении в Европе, встречались с латвийской индустрией здесь, в Риге. Цель Riga Music Week - создать место для таких разговоров и контактов", - говорит основательница и исполнительный директор Riga Music Week Агнесе Цимушка-Рекке.