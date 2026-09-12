Европейские музыкальные лидеры едут в Ригу - что ждет Riga Music Week
4 и 5 ноября в Таллинском квартале пройдет второй Riga Music Week, который соберет европейских профессионалов музыкальной индустрии, более 50 групп и артистов. В рамках двухдневной программы состоятся индустриальная конференция и городской фестиваль с семью сценами.
Riga Music Week объединит представителей музыкальной индустрии, артистов и слушателей. В программе - обсуждения вопросов, которые сегодня меняют способы открытия и прослушивания музыки.
Участники конференции обсудят, помогают ли алгоритмы Spotify, TikTok и других платформ новой музыке находить свою аудиторию или все чаще именно они определяют, какие исполнители становятся заметными.
Также европейские концертные агенты и представители фестивалей расскажут, как они находят новых артистов и что необходимо местным группам, чтобы выйти на международную сцену.
Отдельная дискуссия будет посвящена музыкальной индустрии Балтии. Несмотря на большое количество талантливых артистов, региону по-прежнему не хватает сильных компаний, которые могли бы долгосрочно развивать музыкантов за пределами местного рынка.
Участие в Riga Music Week уже подтвердили партнер SubmitHub Дилан Хенек, руководитель ESNS Анна ван Нунен, руководитель First Music Contact Анджела Дорган и руководитель европейской сети концертных площадок Liveurope Фернандо Биттенкурт Херсан.
Список участников конференции будет дополнен позже. "В Латвии много сильных артистов, однако для международного рынка одной хорошей музыки недостаточно. Важно, чтобы люди, которые ежедневно принимают решения о развитии артистов, программах фестивалей и музыкальном движении в Европе, встречались с латвийской индустрией здесь, в Риге. Цель Riga Music Week - создать место для таких разговоров и контактов", - говорит основательница и исполнительный директор Riga Music Week Агнесе Цимушка-Рекке.
Читайте продолжение после рекламы
По словам директора Рижского агентства инвестиций и туризма Фредиса Бикова, такие события расширяют культурные возможности города, знакомят зарубежных гостей с Ригой и помогают латвийским артистам становиться заметнее на международной сцене.
Городскую фестивальную программу с семью сценами подготовят организации и кураторы латвийской музыкальной индустрии.
Среди участников - фестиваль Summer Sound, звукозаписывающая компания I Love You, балтийское медиа Bobe, международная концертная платформа Sofar Sounds, музыкальное менеджмент-агентство Still Figure и музыкальная компания Every Little Thing.