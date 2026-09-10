Две принципиальные позиции столкнутся на сцене - в Национальном театре готовят новую постановку
В Риге 22 сентября в Новом зале Латвийского Национального театра состоится премьера спектакля "Принципиальная позиция" - второй части трилогии о легендарном следователе по особо важным уголовным делам Рите Аксеноке.
Из 70-х - в переломные 90-е
"Принципиальная позиция" переносит зрителей на два десятилетия вперед по сравнению с первой частью трилогии - в период восстановления независимости Латвии.
В описании спектакля говорится: "Это было не только море красно-бело-красных флагов и люди, взявшиеся за руки. Это были также рэкет, взрывы памятников, вторжение ОМОНа в прокуратуру, которую принципиально защищал главный коммунист Латвии Альфред Рубикс".
В прошлом сезоне Роберт Даубурс и Янис Йоневс начали задуманную трилогию о справедливости спектаклем "На что способен человек". Первая часть рассказывала о реальном уголовном деле 1970-х годов и людях, совершивших более 300 преступлений. Премьеру посмотрела и положительно оценила сама Рита Аксенока.
В центре - дело Альфреда Рубикса
Вторая часть посвящена делу Альфреда Рубикса и столкновению двух принципиальных позиций. С одной стороны - убежденность политика в правильности своей идеологической позиции, с другой - позиция следователя, для которого главными остаются закон и справедливость.
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Авторы предлагают взглянуть не только на конкретное историческое дело, но и на более широкий вопрос - насколько легко отличить убеждения от истины, а принципиальность от ответственности, когда сама страна переживает масштабные перемены.
Одновременно спектакль затрагивает личную жизнь Риты Аксеноки. Зрителям покажут, как она пыталась совмещать работу, требующую полной самоотдачи, с семьей, которая ждала ее дома.
Режиссер Роберт Даубурс отмечает, что при работе над продолжением команда стремилась сохранить то, что удалось в первой постановке, но при этом сделать следующий шаг.
"О хорошей второй части принято говорить, что она должна суметь сохранить успехи первой и развить их дальше. Творческая команда учла этот принцип - мы позаботились о том, чтобы взять с собой все удачные элементы первой части трилогии и одновременно добиться развития на всех уровнях спектакля: в драматургии, сценографии, звуке и свете", - рассказывает режиссер.
В основе - реальные слова героев
Автор пьесы Янис Йоневс при создании текста опирался на высказывания самих участников событий - Риты Аксеноки, Альфреда Рубикса и других людей.
Источники при этом были самыми разными - публичные заявления, протоколы допросов, мемуары и частные разговоры.
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"Протокол не фиксирует эмоции, а память сортирует события. Я столкнулся со всеми проблемами документалиста - чем глубже погружаешься, тем ближе становится каждый участник истории. Но прежде всего это история Риты Аксеноки", - говорит Янис Йоневс.
Режиссер постановки - Роберт Даубурс, автор - Янис Йоневс. За сценографию и костюмы отвечает Кристиан Бректе, за музыкальное оформление - Томасс Анчс, художник по свету - Лиените Слишане, видеохудожник - Томс Зельгис.
Роль Риты Аксеноки исполнит Мария Берзиня, Альфреда Рубикса сыграет Улдис Анже. В других ролях зрители увидят Айнарса Анчевскиса и Романа Баргайса.