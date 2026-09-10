Две принципиальные позиции столкнутся на сцене - в Национальном театре готовят новую постановку

"О хорошей второй части принято говорить, что она должна суметь сохранить успехи первой и развить их дальше. Творческая команда учла этот принцип - мы позаботились о том, чтобы взять с собой все удачные элементы первой части трилогии и одновременно добиться развития на всех уровнях спектакля: в драматургии, сценографии, звуке и свете", - рассказывает режиссер.