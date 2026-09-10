Кто быстрее откроет устрицы? В Риге впервые разыграют Устричный кубок
В Риге 12 сентября на базаре Берга впервые пройдет розыгрыш "Рижского устричного кубка", приуроченный к десятилетию Рижского устричного фестиваля. Полуфиналы начнутся в 12:20, победителя определят в 13:30, а церемония награждения состоится в 15:00.
В жюри - чемпионы мира по открыванию устриц
Претендентам на кубок предстоит открыть 12 устриц трех разных видов - fine, speciale и дикие плоские устрицы. Они отличаются формой и твердостью раковины, поэтому для каждого вида необходимы своя техника и подход. Задача непростая, и скорость станет лишь одним из шести критериев оценки.
За выступлениями участников будет следить международное жюри из Латвии, Эстонии и Великобритании. В его состав войдут в том числе два чемпиона мира по открыванию устриц.
Особое внимание уделят качеству работы. Судьи проверят, нет ли на устрицах порезов и осколков раковины, остались ли они чистыми, целыми и без повреждений. Еще одним критерием станет презентация - то, как участники подготовят и подадут открытые устрицы.
"Рижский устричный кубок" пройдет в три полуфинала, которые начнутся в 12:20. Лучшего мастера по открыванию устриц в Риге определят в 13:30. Официальная церемония награждения состоится в 15:00 при участии председателя Рижской думы Виестурса Клейнбергса.
Для победителей создали необычные кубки
Специально для соревнования изготовили уникальные кубки с жемчужиной, спрятанной внутри устрицы. Их создала мастерская 3D-технологий Eizenthal Black Lab. За основу взяли настоящую устричную раковину. Сначала ее отсканировали, затем создали цифровую модель и изготовили кубок с помощью 3D-печати. Такие награды получат три лучших участника соревнования.
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"Рижский устричный кубок" станет частью 18-го Рижского устричного фестиваля, который пройдет 12 сентября с 12:00 до 21:00 на базаре Берга.
В программе - различные мероприятия и соревнования, связанные с устрицами, а также развлекательная программа. Гостям предложат блюда уличной кухни и гриль-меню.
За музыку будут отвечать перкуссионная группа EKHO ensemble, DJ GarJānis и DJ ELLA. Во время фестиваля также будут открыты террасы всех ресторанов и кафе, расположенных на базаре Берга.