Грибной сезон в разгаре - в Риге откроется Большая выставка грибов
В Риге с 16 по 20 сентября с 10:00 до 17:00 в Латвийском национальном музее природы пройдет традиционная "Большая выставка грибов 2026". Погода в этом году благоприятствует росту грибов, поэтому организаторы рассчитывают представить посетителям особенно большое разнообразие видов.
Традиции уже больше ста лет
Выставки грибов в Риге проводят уже более ста лет. Согласно публикациям того времени, первая такая выставка состоялась 1 сентября 1918 года в Рижской городской гимназии - нынешней Рижской государственной 1-й гимназии.
Ее инициатором был орнитолог и миколог Фердинанд Эрдман Штолль - консерватор Рижского общества естествоиспытателей, преподаватель нескольких немецких школ Риги, автор публикаций и акварелей с изображениями грибов. Уже тогда жителей приглашали приносить на выставку найденные ими грибы.
В помещениях Музея природы на улице Кришьяня Барона, 4 грибные выставки проходят уже 75 лет - с 1951 года. Несмотря на перерывы и неоднократную смену организаторов и мест проведения, выставка остается одним из традиционных осенних событий столицы.
Сегодня микологи Латвийского национального музея природы активно участвуют и в организации подобных выставок в регионах.
Можно принести собственную находку
Главная цель выставки - представить как можно больше видов грибов, чтобы посетители могли проверить и расширить свои знания. Новички смогут познакомиться с неизвестными им видами, а более опытные грибники - узнать дополнительные признаки, которые помогают точнее определять грибы. Все представленные грибы разделят на группы - съедобные, несъедобные, ядовитые и охраняемые.
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Организаторы "Большой выставки грибов" и в этом году предлагают посетителям приносить найденные самостоятельно грибы. Именно благодаря таким находкам в руки микологов и в музейную коллекцию ранее попадали ценные экземпляры.
Каждый день на выставке можно будет встретить специалистов, в том числе Иниту Даниэли, Диану Мейери, Мика Риекстса-Хофмана и других знатоков грибов. Они помогут определить принесенные экземпляры и ответят на вопросы посетителей.
Не только грибы
Благодаря сотрудничеству с Латвийским микологическим обществом экспонаты для выставки этой осенью будут собирать в разных уголках страны. Помимо самих грибов, посетителям представят собранные обществом грибные рецепты, изделия из пряжи, окрашенной с помощью грибов, и другие работы. Для детей подготовят познавательные и творческие задания.
Во время выставки в музее также можно будет приобрести "Большую книгу грибов Латвии" и календарь съедобных грибов на 2027 год.
Микологи Латвийского национального музея природы напоминают - неизвестные и ранее не встречавшиеся грибы нельзя употреблять в пищу.
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Время работы выставки: c 16 по 29 сентября - 10:00-17:00.