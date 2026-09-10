Грибной сезон в разгаре - в Риге откроется Большая выставка грибов

Главная цель выставки - представить как можно больше видов грибов, чтобы посетители могли проверить и расширить свои знания. Новички смогут познакомиться с неизвестными им видами, а более опытные грибники - узнать дополнительные признаки, которые помогают точнее определять грибы. Все представленные грибы разделят на группы - съедобные, несъедобные, ядовитые и охраняемые.