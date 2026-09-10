Роботы, телескоп и тайны звезд - что приготовили в VIZIUM на "Ночь ученых"

Европейская ночь ученых - инициатива Европейской комиссии, которая проводится ежегодно с 2005 года в последнюю пятницу сентября одновременно более чем в 25 странах Европы. Ее цель - приблизить науку к обществу и показать работу и открытия исследователей в увлекательной и понятной форме. Ежегодно к инициативе присоединяются сотни научных учреждений, предлагая тысячи бесплатных мероприятий для посетителей всех возрастов.