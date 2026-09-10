Роботы, телескоп и тайны звезд - что приготовили в VIZIUM на "Ночь ученых"
В Вентспилсе 25 сентября с 19:00 до 21:00 на втором этаже научного центра VIZIUM пройдет бесплатная "Ночь ученых 2026". Посетителей ждут рассказ о рождении звезд, виртуальная экскурсия по территории радиотелескопа в Ирбене, роботы, практические мастерские, викторины и другие занятия для всей семьи.
В лаборатории посетителей ждет занятие "Исследование загадочного инопланетянина". Участникам предстоит обнаружить следы таинственного пришельца и попытаться найти ответы, изучая различные доказательства.
Посетители смогут почувствовать себя исследователями - выдвигать гипотезы, анализировать улики и делать собственные выводы.
В залах Alfa и Beta в 19:20 и 20:20 доктор естественных наук, ведущий исследователь Инженерного института Вентспилсского международного радиоастрономического центра при Вентспилсской высшей школе Артис Аберфелдс выступит с рассказом "Как рождаются звезды?".
Сейчас Артис Аберфелдс руководит международным исследовательским проектом совместно с итальянскими учеными. Специалисты изучают формирование массивных звезд, уделяя особое внимание процессам вокруг совсем молодых, еще только формирующихся светил. Исследователи пытаются понять, как избыточная энергия и движение отводятся от звезды и позволяют ей продолжать расти. После рассказа состоится викторина о космосе и технологиях.
В зале Gamma посетители смогут надеть VR-очки и отправиться на виртуальную экскурсию по территории радиотелескопа Ирбене.
Там же пройдет мастерская "Создай свою ракету!". Гостям также предложат собрать Ханойскую башню, а для детей проведут викторину о космосе.
В зоне кафе можно будет попробовать управлять роботами - движущимся дроном и Sphero RVR. Еще одна возможность - исследовать космос с помощью VR-очков.
Читайте продолжение после рекламы
На террасе VIZIUM при благоприятной погоде пройдут демонстрации с телескопом. Во время мероприятия также будет работать кафе.
Вход на "Ночь ученых 2026" бесплатный. Попасть на мероприятие можно будет через террасу VIZIUM.
Европейская ночь ученых - инициатива Европейской комиссии, которая проводится ежегодно с 2005 года в последнюю пятницу сентября одновременно более чем в 25 странах Европы. Ее цель - приблизить науку к обществу и показать работу и открытия исследователей в увлекательной и понятной форме. Ежегодно к инициативе присоединяются сотни научных учреждений, предлагая тысячи бесплатных мероприятий для посетителей всех возрастов.