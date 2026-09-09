Дом Норы Икстены откроют для гостей - в Риге и Икшкиле пройдет особая неделя памяти писательницы

NORAS MĀJA задумана не просто как неделя памяти, а как продолжение празднования жизни Норы Икстены. Через литературу, музыку, кино, разговоры и воспоминания организаторы хотят вновь обратиться к созданному писательницей и людям, которых она объединяла вокруг себя.