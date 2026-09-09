Дом Норы Икстены откроют для гостей - в Риге и Икшкиле пройдет особая неделя памяти писательницы
В Риге и Икшкиле с 12 по 17 октября пройдет посвященная писательнице Норе Икстене неделя NORAS MĀJA - шесть дней литературы, музыки, кино, встреч и воспоминаний. Кульминацией станет 17 октября, когда в 12:00 в Икшкильской городской библиотеке откроют читальный зал Норы Икстены, а с 14:00 гостей будет принимать ее дом на проспекте Даугавы, 2.
NORAS MĀJA задумана не просто как неделя памяти, а как продолжение празднования жизни Норы Икстены. Через литературу, музыку, кино, разговоры и воспоминания организаторы хотят вновь обратиться к созданному писательницей и людям, которых она объединяла вокруг себя.
"Дом - это место, куда возвращаются", - такова одна из главных идей программы. На протяжении недели таким домом станет не только конкретный адрес в Икшкиле, но и пространство, созданное книгами и голосом Норы Икстены, ее друзьями, коллегами и единомышленниками.
События пройдут в трех местах - в экспозиции "Прокрастинация и творчество" Латвийского национального музея литературы и музыки на улице Марсталю, 6, в Риге, в городской библиотеке Икшкиле и в доме Норы Икстены в Икшкиле.
12 октября в 15:00 в мансарде экспозиции "Прокрастинация и творчество" состоится встреча для СМИ, во время которой будет объявлено об учреждении стипендии Норы Икстены.
В 18:00 здесь же пройдет вечер прозы и музыки, и презентация книги Норы Икстены "Безграничности". Участие примут Даце Спаране, Байба Брока и Гундарс Аболиньш. За музыкальное сопровождение вечера будет отвечать Сигвардс Клява.
Нора Икстена на большом экране
13 октября с 16:00 пройдет кинопрограмма "Писатель крупным планом". Зрителям покажут портрет Норы Икстены, где ее интервьюирует Гунтис Берелис, и портрет самого Берелиса, в котором уже Икстена выступает в роли интервьюера. Программу представит режиссер Инара Колмане.
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В 18:30 состоится показ фильма "Материнское молоко", снятого по мотивам одноименного романа Норы Икстены. Перед сеансом зрители смогут встретиться с Инарой Колмане и творческой командой фильма.
14 октября в 18:00 гостей приглашают на вечер разговоров, историй и вкусов. Леонарда Кестере приготовит блюда по рецептам из книги Норы Икстены "Жизнерадостный ужин", а за одним столом соберутся друзья, единомышленники и коллеги писательницы.
В день рождения прозвучит голос самой Норы
15 октября, в день рождения Норы Икстены, с 12:00 в экспозиции "Прокрастинация и творчество" будут звучать записанные в исполнении самой писательницы эссе, посвященные латышским литераторам и музыкантам.
В 18:00 состоится презентация сборника эссе "Просеивание золотых зерен" и посвященный Норе концерт Раймонда Тигулса. В нем также примут участие Мартиньш Клишанс, Луисс Уплейс, Нора Анна, Фридрих Гейдманис, Элфрида Гейдмане и участники молодежного камерного хора sann.
16 октября в 18:00 на улице Марсталю, 6, прозвучит специально подготовленная для NORAS MĀJA концертная программа "Мерцание воды" Аурелии Шимкус и Норы Калнини. Автор сценария - Ивета Шимкус.
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Кульминация недели наступит 17 октября. В 12:00 в Икшкильской городской библиотеке откроют читальный зал Норы Икстены - особое пространство, посвященное писательнице, которая большую часть жизни провела именно в Икшкиле.
В читальном зале появятся любимые комнатные растения Икстены, ее личные вещи и памятные предметы, выбранные вместе с семьей писательницы и художницей Анной Хейнрихсоне. Особое место займет коллекция переводов самого известного за рубежом романа Икстены "Материнское молоко" - книга представлена более чем на 30 языках мира.
В тот же день с 14:00 дом Норы Икстены на проспекте Даугавы, 2, откроется для гостей. Здесь пройдет встреча с ромашковым чаем, друзьями, коллегами и близкими писательнице людьми. Вход бесплатный - необходима предварительная регистрация в WhatsApp по телефону 26320977.
NORAS MĀJA завершится открытием дверей дома, но сама задумка на этом не заканчивается - организаторы хотят, чтобы книги, идеи, разговоры и созданные Норой Икстеной человеческие связи продолжали жить.