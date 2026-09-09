Riga Food 2026 приглашает на дегустации и кулинарные шоу - программа и цены на билеты
С 10 по 12 сентября на Кипсале пройдет Riga Food 2026. Посетителей ждут дегустации, соревнования поваров и кондитеров, чайные мастер-классы и благотворительный гриль-бранч. За три дня здесь можно будет попробовать новые продукты, подсмотреть кулинарные приемы и разобраться, что стоит за модой на белковую еду, ферментацию и дорогой кофе.
По информации организатора выставки, компании BT 1, на Кипсале соберутся более 400 предприятий из 30 стран. Национальные стенды представят Латвия, Азербайджан, Кипр, Словакия, Италия, Украина и Узбекистан.
Латвийскую продукцию покажут как крупные компании, так и небольшие предприятия и домашние производители. Познакомиться с местными вкусами можно будет в региональных экспозициях, на стендах рыбной отрасли и аквакультуры, а также на площадках Novadu garša и Центрального союза молокопроизводителей Латвии.
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В четверг угостят украинским борщом и выберут лучших мастеров коктейлей
Выставка откроется для посетителей 10 сентября в 10.00. Официальная церемония начнется в 11.00 на главной сцене первого павильона, после нее наградят победителей конкурса новых молочных продуктов. В 13.00 во втором павильоне откроется украинский национальный стенд, где запланирована дегустация традиционного украинского борща.
В первый день на сцене GEMOSS пройдет коктейльный конкурс Monin Cup Latvia 2026. На площадке у входа в выставочный центр с 11.00 до 16.00 состоится полуфинал чемпионата Латвии среди мастеров шашлыка. Финал пройдет там же в пятницу, в те же часы.
Команды профессиональных учебных заведений Балтии примут участие в конкурсе Zero Waste Challenge. Для школьников также подготовили интерактивные занятия Food heroes, посвященные сокращению пищевых отходов.
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Белковая мода и цены на кофе станут темами дискуссий
В четверг в 12.00 эксперты обсудят, почему органические продукты пока не стали повседневным выбором в Латвии. В центре разговора будут цены, доступность такой еды и привычки покупателей.
В 13.00 ученые и предприниматели расскажут, как новые идеи превращаются в продукты на магазинных полках. В 14.10 начнется дискуссия о популярности еды с повышенным содержанием белка: действительно ли покупателям нужны такие продукты или спрос во многом создается маркетингом? В 15.20 участники следующей встречи обсудят, как использовать пищевые излишки и сокращать количество отходов.
В пятницу, 11 сентября, с 10.30 до 14.00 пройдет форум о продовольственном самообеспечении Латвии. Эксперты рассмотрят, насколько страна готова к перебоям с поставками продуктов и чему можно научиться у Эстонии в создании кризисных резервов.
В 14.10 начнется разговор о ферментации, пищевых традициях и том, как отличать научные данные от модных утверждений. В 15.40 на круглом столе обсудят возможное влияние регламента ЕС о предотвращении обезлесения на поставки, доступность и стоимость кофе. Эта встреча пройдет на английском языке.
Дискуссии доступны всем посетителям и участникам выставки.
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Повара поборются за звания, а любители чая освоят приготовление матча
В пятницу на Кипсале пройдут соревнования за звания повара года, помощника повара года и ресторанного кондитера года Латвии. На сцене GEMOSS состоится конкурс профессионального мастерства в сфере гостеприимства Viesmīlības zvaigzne 2026.
Отдельную программу подготовили для любителей чая. На Riga Tea Days 10 и 11 сентября запланированы дегустации и мастер-классы, в том числе знакомство с фуцзяньскими чаями и приготовлением матча.
В субботу с 10.00 до 15.00 пройдет конкурс мастерства заваривания чая Baltic Tea Cup. Любителей кофе в этот день приглашают на дискуссию в 13.30: исследователи и представители отрасли обсудят качество напитка, способы приготовления и распространенные мифы.
В субботу приготовят торты и научат детей собирать обед в школу
12 сентября на сцене GEMOSS с 10.00 до 16.00 состоится конкурс Latvijas kūku parāde. На площадке поварских соревнований с 11.00 до 16.00 пройдет финал проекта TV3 и Rimi "Торт для моего города" с участием Анны Панны и шеф-повара Нормунда Барановскиса.
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Для детей на главной сцене подготовили два занятия. В 10.30 специалист по питанию Виана Кулша расскажет, как собрать сбалансированный обед в ланч-бокс. В 11.40 шеф-повар Ина Полишченко проведет мастер-класс по приготовлению полезных сладких перекусов.
В субботней программе также предусмотрены конкурсы по быстрой нарезке продуктов, тонкой нарезке помидоров и очистке яблок.
Благотворительный гриль-бранч поможет маленьким пациентам центра POGA
На улице у входа в выставочный центр 12 сентября с 11.00 до 16.00 пройдет финал гриль-дуэлей с участием известных людей. С 12.00 до 16.00 там же состоится благотворительный гриль-бранч.
В нем примут участие кулинарный блогер Пипарс, шеф-повара Эрикс Озоллапа и Элмарс Таннис, а также Кристапс Зутис, Индра Салцевича, Янис Кривенс, Эдгарс Балиньш и Артурс Скабарниекс. За музыку будет отвечать диджей [Ex] da Bass.
Вход на благотворительный бранч предусмотрен за пожертвование. Все собранные средства направят на реабилитацию маленьких пациентов центра POGA.
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Когда открыта выставка и сколько стоят билеты
Riga Food 2026 пройдет в Международном выставочном центре на Кипсале. 10 и 11 сентября выставка будет работать с 10.00 до 18.00, а 12 сентября - с 10.00 до 17.00.
Билет для взрослых стоит 10 евро, для студентов и людей с инвалидностью - 8 евро. Для групп школьников и студентов от 10 человек предусмотрены билеты по 6 евро.
Только в пятницу и субботу будет действовать семейный билет за 25 евро для двух взрослых и двух детей в возрасте от 7 до 18 лет. За каждого следующего ребенка нужно доплатить 2 евро. Дети младше семи лет в сопровождении взрослых проходят бесплатно.