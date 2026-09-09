Riga Food 2026 приглашает на дегустации и кулинарные шоу - программа и цены на билеты

В 13.00 ученые и предприниматели расскажут, как новые идеи превращаются в продукты на магазинных полках. В 14.10 начнется дискуссия о популярности еды с повышенным содержанием белка: действительно ли покупателям нужны такие продукты или спрос во многом создается маркетингом? В 15.20 участники следующей встречи обсудят, как использовать пищевые излишки и сокращать количество отходов.