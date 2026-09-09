Бах, Вивальди и музыка Ренессанса - что приготовил фестиваль в Риге
Фото: пресс-фото
Знаменитые музыканты и молодые таланты - в Риге пройдет фестиваль Баха
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Бах, Вивальди и музыка Ренессанса - что приготовил фестиваль в Риге

Отдел культуры

Otkrito.lv

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В Риге с 8 ноября по 3 декабря пройдет 26-й Международный фестиваль камерной музыки Баха. В этом году слушателей ждут произведения Иоганна Себастьяна Баха, его современников, предшественников и последователей в исполнении музыкантов из Латвии и других стран.

От Баха до музыки Ренессанса

В программе фестиваля встретятся признанные исполнители старинной музыки из Латвии и других стран Европы. По традиции отдельное место будет отведено и новому поколению музыкантов.

Директор фестиваля, клавесинистка Айна Калнциема отмечает, что музыка Баха спустя столетия сохраняет свою силу и способность обращаться к каждому слушателю.

"Это одновременно глубоко личная и универсальная музыка, которая объединяет разные поколения, культуры и эпохи. И в этом году фестиваль приглашает почувствовать этот особый диалог между историческим наследием и современным художественным взглядом", – говорит Калнциема.

Фестиваль откроют сразу пять клавесинисток

8 ноября в Латвийском национальном историческом музее в Рижском замке прозвучат концерты Иоганна Себастьяна Баха для двух, трех и четырех клавесинов.

На сцену выйдут клавесинистки Саале Фишер (Saale Fischer) и Эне Наэль (Ene Nael) из Эстонии, Айна Калнциема, Иева Салиете и Гертруда Краукста. Вместе с ними выступит струнный ансамбль с участием музыкантов из Латвии и Финляндии.

Звезды барочной музыки из Польши

22 ноября в Музее истории Риги и мореходства состоится концерт "Созвездие музыки барокко". В Ригу приедут известные польские исполнители старинной музыки - скрипачка Мартына Пастушка (Martyna Pastuszka) и виолончелист Томаш Покшивиньский (Tomasz Pokrzywiński).

В программе – произведения Франческо Марии Верачини, Антонио Вивальди и Иоганна Себастьяна Баха. Мартына Пастушка считается одной из ярких современных исполнительниц барочной музыки, она также является основательницей и художественным руководителем ансамбля {oh!} Orkiestra.

Путешествие в мир английского Ренессанса

25 ноября в Рижском замке выступит всемирно известный лютнист и певец Джоэл Фредериксен (Joel Frederiksen, США/Германия) с программой "Я - Орфей".

Музыкант представит английские песни эпохи Ренессанса. В программу войдут произведения Роберта Джонсона, Томаса Форда, Джона Дауленда и других композиторов.

Сцену отдадут молодым

2 декабря в концертном зале имени Эмиля Дарзиньша пройдет концерт "Слово молодым!", в котором выступят учащиеся Национальной школы искусств.

Таким образом фестиваль продолжит многолетнюю традицию поддержки молодых талантов. Возможность проявить себя получат не только музыканты, но также танцоры и учащиеся отделений визуального искусства.

Финал - в капелле Рижского замка

Завершится фестиваль 3 декабря концертом Musica Rigensis в капелле Рижского замка. Здесь выступит ансамбль Ars Antiqua Riga под художественным руководством Петериса Вайцковскиса.

Заключительный вечер будет посвящен связи традиций старинной музыки с культурно-исторической средой Риги.

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