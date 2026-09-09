Бах, Вивальди и музыка Ренессанса - что приготовил фестиваль в Риге
В Риге с 8 ноября по 3 декабря пройдет 26-й Международный фестиваль камерной музыки Баха. В этом году слушателей ждут произведения Иоганна Себастьяна Баха, его современников, предшественников и последователей в исполнении музыкантов из Латвии и других стран.
От Баха до музыки Ренессанса
В программе фестиваля встретятся признанные исполнители старинной музыки из Латвии и других стран Европы. По традиции отдельное место будет отведено и новому поколению музыкантов.
Директор фестиваля, клавесинистка Айна Калнциема отмечает, что музыка Баха спустя столетия сохраняет свою силу и способность обращаться к каждому слушателю.
"Это одновременно глубоко личная и универсальная музыка, которая объединяет разные поколения, культуры и эпохи. И в этом году фестиваль приглашает почувствовать этот особый диалог между историческим наследием и современным художественным взглядом", – говорит Калнциема.
Фестиваль откроют сразу пять клавесинисток
8 ноября в Латвийском национальном историческом музее в Рижском замке прозвучат концерты Иоганна Себастьяна Баха для двух, трех и четырех клавесинов.
На сцену выйдут клавесинистки Саале Фишер (Saale Fischer) и Эне Наэль (Ene Nael) из Эстонии, Айна Калнциема, Иева Салиете и Гертруда Краукста. Вместе с ними выступит струнный ансамбль с участием музыкантов из Латвии и Финляндии.
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Звезды барочной музыки из Польши
22 ноября в Музее истории Риги и мореходства состоится концерт "Созвездие музыки барокко". В Ригу приедут известные польские исполнители старинной музыки - скрипачка Мартына Пастушка (Martyna Pastuszka) и виолончелист Томаш Покшивиньский (Tomasz Pokrzywiński).
В программе – произведения Франческо Марии Верачини, Антонио Вивальди и Иоганна Себастьяна Баха. Мартына Пастушка считается одной из ярких современных исполнительниц барочной музыки, она также является основательницей и художественным руководителем ансамбля {oh!} Orkiestra.
Путешествие в мир английского Ренессанса
25 ноября в Рижском замке выступит всемирно известный лютнист и певец Джоэл Фредериксен (Joel Frederiksen, США/Германия) с программой "Я - Орфей".
Музыкант представит английские песни эпохи Ренессанса. В программу войдут произведения Роберта Джонсона, Томаса Форда, Джона Дауленда и других композиторов.
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Сцену отдадут молодым
2 декабря в концертном зале имени Эмиля Дарзиньша пройдет концерт "Слово молодым!", в котором выступят учащиеся Национальной школы искусств.
Таким образом фестиваль продолжит многолетнюю традицию поддержки молодых талантов. Возможность проявить себя получат не только музыканты, но также танцоры и учащиеся отделений визуального искусства.
Финал - в капелле Рижского замка
Завершится фестиваль 3 декабря концертом Musica Rigensis в капелле Рижского замка. Здесь выступит ансамбль Ars Antiqua Riga под художественным руководством Петериса Вайцковскиса.
Заключительный вечер будет посвящен связи традиций старинной музыки с культурно-исторической средой Риги.