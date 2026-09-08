Пока музей на реконструкции: у ARSENĀLS покажут перформансы и представят новую книгу
17 сентября с 16:00 до 19:00 на площади Независимости у Музея искусства ARSENĀLS в Риге пройдет открытие программы "Арсенал будет!" - с презентацией книги "Арсенал", художественными перформансами и инсталляцией "Бобровая стройка".
Программа "Арсенал будет!" станет своеобразным вступлением к открытию музея, которое запланировано на 2028 год. До этого времени организаторы хотят знакомить жителей с историей, ценностями и будущими планами ARSENĀLS, а также показывать, как меняется музей.
Одним из главных событий 17 сентября станет презентация книги "Арсенал", подготовленной искусствоведом Элитой Ансоне. Издание впервые настолько подробно рассказывает историю здания - от его истоков до современности, включая историю выставок в период с 1988 по 2020 год.
Во время мероприятия также пройдут перформансы художников GolfClayderman и Mailo Mēness.
Искусство вместо обычной сцены
GolfClayderman представит инсталляцию "Только для VIP", которую в течение мероприятия дополнит живая музыка. Работа обыгрывает тему эксклюзивности, статуса и желания попасть в привилегированное пространство.
Еще один перформанс GolfClayderman - "Мода" - отсылает к модным показам 1990-х годов, которые проходили в выставочном зале ARSENĀLS. На площади Независимости появятся танцоры, зазвучит электронная музыка, а Рудис Романосс будет читать стихи.
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Mailo Mēness представит перформанс "Бремя выбора", посвященный выбору, коллективной ответственности и столкновению разных мнений. Зрителям предложат занять определенную позицию и выразить свое решение через физическое действие.
А при чем здесь бобры?
До 17 сентября на площади Независимости будет находиться инсталляция Ото Холгерса Озолиньша "Бобровая стройка" - символическая строительная площадка, которая напоминает о реконструкции ARSENĀLS и бобрах, живущих в расположенном неподалеку Рижском городском канале.
Инсталляция превращает площадь в своеобразную зону строительства и одновременно поднимает тему города как общего пространства для людей, животных и природы.