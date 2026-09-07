В Сигулде готовят три насыщенных дня - выступление Carnival Youth, анимация и развлечения для семей
В культурном центре Siguldas devons в Сигулде 11 сентября в 20:00 концертом группы Carnival Youth начнется открытие 9-го сезона. Праздничная программа продлится три дня - зрителей ждут музыка, культурный форум и семейный день с анимацией и творческими мастер-классами.
Главной идеей нового сезона станет движение от внешнего к внутреннему - от вселенной к центру, от шума к голосу сердца. Девиз сезона Ad centrum -> Ad cor напоминает: чтобы обратиться к миру, сначала нужно найти собственное ядро.
Сезон откроет Carnival Youth
Первым событием станет концерт Carnival Youth "Лучшая мысль в мире" 11 сентября в 20:00. Группа исполнит композиции из нового альбома, любимые слушателями песни Carnival Youth, а также киносаундтреки в собственных аранжировках.
Именно музыка Carnival Youth станет отправной точкой нового сезона, посвященного поиску не самого громкого, а самого искреннего пути к слушателю.
Кто мы и зачем нужна культура?
12 сентября в 10:00 в Siguldas devons в пятый раз пройдет культурный форум Vietkultūra. В этом году его участники будут искать ответ на вопрос: "Кто я?".
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В центре внимания окажутся роль и задачи культуры, а также ее место в работе самоуправлений. Организаторы предлагают посмотреть на культуру через движение от масштабного к личному - от внешнего шума к тому, что действительно важно.
Своим опытом поделятся председатель правления LIEPĀJA 2027 Инта Шориня, заместитель председателя Цесисской краевой думы и председатель совета Латвийской академии культуры Атис Эглиньш-Эглитис, руководитель Управления культуры Цесисского края Зане Неймане, представители сферы культуры Юрмалы Агнесе Милтиня и Даце Зиемеле, а также художественный руководитель и продюсер Kaļķu kvartāls в Кулдиге Линда Аболиня.
Воскресенье станет семейным днем
13 сентября в 11:00 начнется "Семейный день" с показа короткометражных анимационных фильмов в рамках цикла "Следующий кадр".
После сеанса зрители смогут встретиться со сценаристом Лоте Эглите, работавшей над Bize un Neguļa, BUM, Laimīgie, Lapsa un Feneks. Сценарист и писатель Элизабете Лушко-Ражински проведет творческую мастерскую.
Будет и гастрономическая часть программы - мастер-класс по приготовлению пиццы вместе с шеф-поваром Янисом Силиньшем и гастро грильбаром KOKOS. Маленькие участники смогут самостоятельно приготовить пиццу и испечь ее в настоящей итальянской печи.