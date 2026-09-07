В центре Риги пройдет День отца - шествие, концерты и развлечения для всей семьи

В этом году организаторы решили уделить особое внимание будущим и молодым отцам, а также семьям, в которых недавно родился ребенок. Впервые на фестивале будет работать специальная сцена для будущих и молодых родителей. На ней будут обсуждаться беременность, переход к роли отца и эмоциональное состояние родителей. В 12:45 акушерка Инесе Валдмане расскажет о роли отца во время беременности. В 13:30 специалист по коммуникации и отец четверых детей Оскар Приеде поговорит об изменениях, которые происходят с мужчиной после рождения ребенка. В 14:30 состоится разговор с психиатром Александром Орловским об эмоциях отцов и их неуверенности.