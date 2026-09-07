В центре Риги пройдет День отца - шествие, концерты и развлечения для всей семьи
В воскресенье, 13 сентября, в центре Риги пройдет традиционное шествие и фестиваль ко Дню отца. Организаторы приглашают семьи присоединиться к мероприятию, которое на протяжении многих лет собирает тысячи участников.
Сбор участников шествия у Памятника Свободы начнется в 11:00. В полдень семьи отправятся по улице Бривибас в сторону Верманского сада, где в течение дня будут проходить различные мероприятия.
В этом году организаторы решили уделить особое внимание будущим и молодым отцам, а также семьям, в которых недавно родился ребенок. Впервые на фестивале будет работать специальная сцена для будущих и молодых родителей. На ней будут обсуждаться беременность, переход к роли отца и эмоциональное состояние родителей. В 12:45 акушерка Инесе Валдмане расскажет о роли отца во время беременности. В 13:30 специалист по коммуникации и отец четверых детей Оскар Приеде поговорит об изменениях, которые происходят с мужчиной после рождения ребенка. В 14:30 состоится разговор с психиатром Александром Орловским об эмоциях отцов и их неуверенности.
Для семей с младенцами организуют специальную зону ухода, где можно будет покормить и перепеленать ребенка.
На главной сцене выступят детская альтернативная группа BikiGRUPA, а также группы Pirmais kurss и Pienvedēja piedzīvojumi.
Для самых смелых пап и старших детей организаторы подготовили аттракцион свободного падения с четырехметровой высоты. Младшие посетители смогут покататься на тракторах и попробовать себя в строительных работах.
На территории Верманского сада также будут спортивные, творческие и познавательные занятия, научные шоу, испытания на ловкость и различные мастер-классы. Дети смогут своими руками сделать поздравления и подарки для пап и дедушек.
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Еще одним развлечением станет Большое колесо фортуны. Общая стоимость его призового фонда превышает 1500 евро. Участие в розыгрыше будет бесплатным, а победителей определят на главной сцене.