Семь стран, сотни певцов и один Grand Prix - в Юрмале пройдет международный конкурс хоров

"Этот год конкурса обещает нам большое разнообразие хоров - как в их звучании, так и в культуре. Мы услышим коллективы из семи стран, причем впервые в конкурсе примет участие хор из Украины, чему я особенно рад, поскольку каждая новая страна-участница в истории конкурса помогает нам представлять в мире не только себя, но и Юрмалу и Латвию. Для жюри оценивать настолько разные хоры наверняка будет непростой задачей. И именно поэтому слушателей конкурса в этом году ждет красочное путешествие в мир хоровой музыки", - говорит об ожидаемом 9-м Международном конкурсе хоров Балтийского моря его автор и художественный руководитель, дирижер Янис Озолс.