Семь стран, сотни певцов и один Grand Prix - в Юрмале пройдет международный конкурс хоров
18 сентября в 19:00 в евангелическо-лютеранской церкви Дубулты стартует 9-й Международный конкурс хоров Балтийского моря, который до 20 сентября соберет коллективы из Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии, Норвегии, Украины и Филиппин.
С 2024 года проходящий в Юрмале конкурс является одним из шести официальных этапов престижного объединения European Grand Prix for Choral Singing (EGP), что ставит его в число самых высоко оцениваемых в мире конкурсов для любительских хоров.
За титул победителя Grand Prix 9-го Международного конкурса хоров Балтийского моря и возможность попасть в финал EGP будут соревноваться госпел-хор Рижской Домской школы хорового искусства (Латвия, дирижер Уна Стаде), молодежный хор KIVI (Литва, дирижер Дангуле Аукселене), мужской хор HOMME (Эстония, дирижер Кулдар Шютс), камерный хор E STuudio (Эстония, дирижер Кюлли Локко), женский хор KYN (Финляндия, дирижер Кайя Вийтасало), женский хор EMBLA (Норвегия, дирижер Марит Тендел Бодсберг), детский хор LASTIVKA (Украина, дирижер Оксана Урсатий) и Манильский камерный хор (Филиппины, дирижер Энтони Дж. Вильянуэва).
Выступления участников традиционно будет оценивать международное жюри из пяти профессионалов: Вилия Мажинтайте (Литва), Валтер Соосалу (Эстония), Рахела Дурич (Словения), Юргис Цабулис (Латвия) и председатель жюри Леон Шиу Вай Тонг (Гонконг).
"Этот год конкурса обещает нам большое разнообразие хоров - как в их звучании, так и в культуре. Мы услышим коллективы из семи стран, причем впервые в конкурсе примет участие хор из Украины, чему я особенно рад, поскольку каждая новая страна-участница в истории конкурса помогает нам представлять в мире не только себя, но и Юрмалу и Латвию. Для жюри оценивать настолько разные хоры наверняка будет непростой задачей. И именно поэтому слушателей конкурса в этом году ждет красочное путешествие в мир хоровой музыки", - говорит об ожидаемом 9-м Международном конкурсе хоров Балтийского моря его автор и художественный руководитель, дирижер Янис Озолс.
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Председатель Юрмальской думы Янис Лединьш отметил:
"Для нас большая радость и честь принимать участников конкурса в нашем городе и дарить слушателям настоящий праздник музыки. Международный конкурс хоров Балтийского моря, который уже в девятый раз проходит в Юрмале, является особенным событием для нашего города. Он показывает, как музыка способна объединять людей через границы и способствует сотрудничеству. Мы рады, что и в этом году в концертном зале "Дзинтари" прозвучит хоровая музыка высокого качества, а имя Юрмалы будет звучать в международном культурном пространстве".
Чтобы способствовать исполнению оригинальной латышской музыки на международной хоровой сцене, каждый год для конкурса заказывается новое произведение латышского композитора. Обязательное произведение этого года When I Was Born написал Раймонд Тигулс. На вопрос о том, что вдохновило его на создание произведения, композитор ответил поэтично и лаконично:
"Я посвятил это произведение тем ангелам, которые живут над моим домом".
Международный конкурс хоров Балтийского моря - это ежегодное международное событие в мире хоровой музыки, которое проходит в Юрмале с 2016 года. Каждый год во второй половине сентября в концертном зале "Дзинтари" собираются несколько сотен певцов-любителей и поклонников хоровой музыки из разных стран мира.
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Участники соревнуются в полуфиналах обязательной и выбранной программы, а также в финале Grand Prix. За ходом конкурса в прямом эфире можно следить на телеканале TV24 и на сайте конкурса.
Три хора, набравшие самые высокие оценки, получат денежные призы. Победитель получит главный приз - 3500 евро, кубок города Юрмалы, созданный художницей Гинтой Грубе, а также возможность принять участие в финале European Grand Prix for Choral Singing в Ареццо, Италия, в августе 2027 года.
Программа конкурса
18 сентября, 19:00 - открытие конкурса в евангелическо-лютеранской церкви Дубулты.
19 сентября, 11:00 - полуфинал конкурса обязательной программы в концертном зале "Дзинтари".
19 сентября, 16:00 - полуфинал конкурса программы по выбору в концертном зале "Дзинтари".
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20 сентября, 11:00 - финал Grand Prix, заключительный концерт с участием специальных гостей - дуэта Валтерс Пуце и Дайнис Тенис, а также награждение победителей конкурса в концертном зале "Дзинтари".