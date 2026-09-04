От гибридной войны до искусственного интеллекта - что обсудят на Рижской конференции 2026
С 10 по 11 сентября в Латвийском национальном историческом музее пройдет "Рижская конференция 2026" - крупнейший форум по внешней политике и безопасности в Северной Европе.
Главное внимание конференции будет уделено экономической устойчивости Европы, способности демократических стран действовать вместе и противостоять новым внутренним и внешним угрозам.
В Ригу приедут политики и эксперты со всего мира
Конференцию откроет президент Латвии Эдгар Ринкевич. В дискуссиях примут участие министр иностранных дел Латвии Байба Браже и министр обороны Райвис Мелнис.
Среди международных участников - посол США при Европейском союзе Эндрю Пуздер, руководитель представительства НАТО в Украине Патрик Тернер, заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская, командующий вооруженными силами Германии Карстен Бройер и директор Агентства Европейского союза по кибербезопасности ENISA Юхан Лепассаар.
Завершат конференцию премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс и председатель правления Латвийской трансатлантической организации LATO Янис Карлсбергс.
Главные темы - Украина, НАТО и устойчивость Европы
Одной из центральных тем станет роль дипломатии в меняющемся мире - как с помощью внешнеполитических инструментов защищать интересы демократических стран в условиях роста гибридных угроз и нарушений международного права.
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Эксперты также обсудят экономическую устойчивость Европы и изменения политической идентичности региона. В этих дискуссиях примут участие министр иностранных дел и торговли Ирландии Хелен Макэнти и европейский комиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис.
Особое внимание будет уделено военному опыту Украины и тому, как его можно использовать при планировании обороны НАТО и развитии вооруженных сил.
Уроки Украины и новые технологии в обороне
В обсуждениях о сдерживании и готовности Альянса к будущим конфликтам примут участие командующий вооруженными силами Германии Карстен Бройер, старший исследователь Центра европейских политических исследований Дэвид М. Катлер и командующий Национальными вооруженными силами Латвии Каспарс Пуданc.
Участники конференции также обсудят кибербезопасность, дезинформацию и когнитивную войну. Эти темы рассмотрят директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс и директор ENISA Юхан Лепассаар.
Отдельная дискуссия будет посвящена внутренним изменениям в России и их геополитическим последствиям. В ней примут участие директор Российско-Евразийского центра Carnegie Александр Габуев и российский оппозиционный политик Владимир Милов.
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Отдельная программа для бизнеса и жителей
9 сентября, за день до основной программы, в Малом актовом зале Латвийского университета пройдет "Рижский конференционный форум предпринимателей". Представители бизнеса, политики и финансового сектора обсудят влияние геополитической ситуации на экономику, доступ к европейским финансовым инструментам, кибербезопасность, защиту цепочек поставок и развитие технологий двойного назначения.
10 сентября с 9:00 до 13:00 в Малом актовом зале Латвийского университета пройдет открытая программа конференции. Международные эксперты обсудят сотрудничество Латвии и Индии, роль женщин в устойчивости общества и управлении кризисами, безопасность Черноморского региона и защиту критической инфраструктуры.
С 2006 года "Рижская конференция" является одной из важнейших площадок для обсуждения вопросов безопасности и внешней политики в Северной Европе. В этом году ожидается около 400 участников из более чем 40 стран.
Мероприятие пройдет в очном формате и будет доступно в прямом эфире на сайте, а также на платформах Facebook и YouTube.