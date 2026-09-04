Что делать с детьми в выходной: 13 сентября в Саласпилсе пройдет необычный осенний праздник
13 сентября с 12:00 до 16:00 в Саласпилсе, в оранжерее Центра экологического образования BOTANIA Национального ботанического сада, пройдет осеннее семейное мероприятие. На праздник приглашают семьи с детьми дошкольного и школьного возраста, чтобы вместе провести время, поучаствовать в творческих занятиях и узнать что-то новое.
В течение дня семьи смогут вместе участвовать в разных мастерских и активностях. На занятии "Стань детективом экомаркировки!" дети и родители вместе с доктором биологических наук Илутой Даушкане и педагогом Весмой Маджуле узнают больше об экологических маркировках и разберутся, что они рассказывают о продуктах и повседневных выборах.
В мастерской "Инструменты для управления эмоциями" вместе с психологом Ингой Рутуле и педагогом Марите Петровской участники попробуют игры и практические приемы для управления эмоциями и решения конфликтных ситуаций.
От природы до театральной фантазии
В экологической мастерской BOTANIA "Что я беру с собой из лета в осень" семьи поговорят о переменах в природе и о том, что можно сохранить из летнего сезона, переходя в осень.
А на занятии по импровизационному театру "О чем мечтает тыквенная принцесса?" вместе с IMPRŪVEN и художницей Даце Лиепа дети и родители смогут дать волю фантазии, двигаться, играть и создавать новые истории вместе.
Во время мероприятия также будет возможность сделать сладкую паузу, пообщаться с руководителями мастерских и экспертами. Семьи увидят и один из результатов первой встречи проекта - анимационный фильм, созданный самими детьми.
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С 15:00 праздник завершится музыкальной встречей с постфольклорной группой Rikši.
Волшебный цветок тыквы - символ проекта
Талисман проекта "Вместе мы растем!" - волшебный цветок тыквы, который символизирует спокойствие, удачу и благополучие. Осенью цветок превращается в тыкву, напоминая, что все ценное в семье растет постепенно - благодаря заботе, вниманию и времени, проведённому вместе.
В этот же день на территории Национального ботанического сада пройдут и мероприятия проекта "День семьи в Саласпилсе". Посетителей ждут ярмарка участников программ дополнительного образования, игры в саду, надувной аттракцион, музыкальное сопровождение и образовательные лекции.