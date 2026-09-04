Диск-гольф выходит на новый уровень - в Риге открывают крупнейшую трассу страны
С 4 по 6 сентября в Риге, в Клейсты, пройдет международный турнир по диск-гольфу Riga Cup 2026, которым официально откроют Riga Disc Golf Park - парк спорта и активного отдыха площадью более 35 гектаров с крупнейшей трассой для диск-гольфа в Латвии.
В соревнованиях примут участие игроки из Латвии и других стран. Посмотреть на турнир высокого уровня приглашают и зрителей. Еще до основных соревнований, 2 сентября, пройдет отдельный турнир для начинающих, который позволит ближе познакомиться с этим видом спорта.
Riga Disc Golf Park создан в Клейсты по адресу улица Апакшгравья, 7A, примерно в 15 минутах езды от центра Риги. Это единственный парк в Балтии с трассой на 19 корзин, причем последняя позиция отличается особенно большой дистанцией для завершающего броска.
Общая длина трассы составляет 2721 метр. Она проходит по благоустроенной территории площадью более 35 гектаров - среди берез и фруктовых деревьев вдоль Хапакагравис. Трасса рассчитана не только на опытных спортсменов, но и на начинающих и детей.
Главным событием открытия станет Riga Cup 2026 - международный турнир категории PDGA A-Tier. 3 сентября состоятся официальные тренировки, а с 4 по 6 сентября спортсмены каждый день будут проходить по одному кругу из 19 корзин. Всего за время турнира участникам предстоит сыграть 57 корзин. Соревнования пройдут в восьми профессиональных и любительских дивизионах.
Особенно сильны традиции диск-гольфа в Северной Европе. Согласно данным UDisc, по количеству сыгранных раундов на одного жителя среди мировых лидеров находятся Норвегия, Финляндия и Швеция, а также Эстония. В Латвии в последние годы также быстро увеличивается число площадок и игроков.
Riga Cup 2026 станет возможностью познакомиться с диск-гольфом и для тех, кто раньше никогда в него не играл. С 4 по 6 сентября зрителей приглашают в Клейсти, чтобы вживую посмотреть на выступления спортсменов международного уровня и открыть для себя один из самых быстрорастущих видов активного отдыха.
В обычные дни парк открыт для семей с детьми и школьников. Дети до 12 лет могут играть бесплатно. Бесплатно пользоваться трассой могут и люди с нарушениями слуха. Площадка также подходит для проведения корпоративных мероприятий.
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Riga Disc Golf Park находится по адресу улица Апакшгравья, 7A и открыт для посетителей ежедневно в светлое время суток.