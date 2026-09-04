Диск-гольф выходит на новый уровень - в Риге открывают крупнейшую трассу страны

Riga Cup 2026 станет возможностью познакомиться с диск-гольфом и для тех, кто раньше никогда в него не играл. С 4 по 6 сентября зрителей приглашают в Клейсти, чтобы вживую посмотреть на выступления спортсменов международного уровня и открыть для себя один из самых быстрорастущих видов активного отдыха.