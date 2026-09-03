Больше 80 картин и история великого художника - в Опере открылась выставка Петериса Рожлапы

"Петериса Рожлапу по праву считают одним из выдающихся декораторов Латвийской национальной оперы. И в живописи, к которой он смог вновь обратиться в конце жизни в США, сохранилось его сценографическое мастерство – умение гармонично объединять пространство и композицию. Его картины становились все более динамичными и свободными, сохраняя при этом элегантность цветовых решений", – рассказывает куратор выставки, искусствовед Астрида Рогуле.