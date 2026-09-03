Больше 80 картин и история великого художника - в Опере открылась выставка Петериса Рожлапы
С 3 сентября в Латвийской национальной опере можно увидеть выставку картин выдающегося латвийского сценографа Петериса Рожлапы (1906–1991). В экспозиции представлена часть из более чем 80 работ художника, которые Латвийская национальная опера и балет получила в наследство от дочери мастера, профессора Аниты Рожлапы.
Художник, создававший миры на сцене
В ноябре исполнится 120 лет со дня рождения Петериса Рожлапы – одного из самых значимых латвийских сценографов XX века. За свою карьеру он создал оформление для 17 опер, шести оперетт и 12 балетов и балетных постановок.
Среди его наиболее известных работ – масштабные сценические конструкции для постановки оперы Альфреда Калныньша "Банюта" в 1941 году, а также декорации и костюмы к опере Яниса Калниньша "Гамлет", поставленной в 1943 году. За эту работу художник получил награду Фонда культуры.
В 1944 году Петерис Рожлапа авместе с семьей уехал в эмиграцию и вторую половину жизни провел в США.
Малоизвестная сторона творчества мастера
Хотя широкую известность Рожлапа получил прежде всего как сценограф, в последние годы жизни он вновь активно занимался живописью. Находясь в США, художник следил за современными направлениями искусства и увлекался идеями абстрактного экспрессионизма.
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"Петериса Рожлапу по праву считают одним из выдающихся декораторов Латвийской национальной оперы. И в живописи, к которой он смог вновь обратиться в конце жизни в США, сохранилось его сценографическое мастерство – умение гармонично объединять пространство и композицию. Его картины становились все более динамичными и свободными, сохраняя при этом элегантность цветовых решений", – рассказывает куратор выставки, искусствовед Астрида Рогуле.
По ее словам, выставка дает возможность открыть менее известную часть творчества мастера и одновременно вспомнить его значение для истории Латвийской национальной оперы и балета.
Наследие, которое продолжает работать
Дочь художника, профессор Анита Рожлапа (1939–2024), завещала свое наследство для сохранения памяти об отце и поддержки латвийской культуры.
Фонд Anita Rozlapa Revocable Trust передал Латвийской национальной опере и балету 1,3 миллиона долларов США, а также более 80 картин Петериса Рожлапы. Это крупнейшее пожертвование в истории Латвийской национальной оперы и балета.
Средства от наследия семьи Рожлапа уже используются для развития программы молодых вокалистов Elīna Garanča. Baltijas jaunās balsis. В сезоне 2026/2027 профессиональное развитие в рамках программы начали четыре молодых певца из стран Балтии.
Выставку работ Петериса Рожлапы в Латвийской национальной опере можно посетить перед спектаклями и концертами, а также во время антрактов. Посетителям бесплатно доступно также информационное издание о художнике.