Один за всех и все за одного - в Театре Чехова оживет легендарная история мушкетеров
26 сентября в Рижском русском театре имени Михаила Чехова состоится премьера спектакля режиссера Резии Калнини "Три мушкетера", поставленного по мотивам романа Александра Дюма. В новой постановке вновь прозвучит легендарная музыка Иманта Калниньша. Спектакль станет посвящением композитору в год его 85-летия.
"Один за всех и все за одного". Спустя более полутора веков после выхода романа Александра Дюма клятва мушкетеров остается одним из самых узнаваемых символов дружбы и верности. "Три мушкетера" - это история об идеалах, смелости и выборе, а также о способности сохранять верность себе и близким в постоянно меняющемся мире.
Особое место это произведение занимает и в истории латвийского театра. В конце 1960-х годов в Лиепайском театре появилась легендарная постановка "Три мушкетера" по инсценировке Андрея Миглы, с музыкой Иманта Калниньша и текстами песен Виктора Калниньша. Спектакль стал для целого поколения символом молодости, романтики и свободы. Его музыка продолжила жить и после завершения постановки, а некоторые песни вошли в репертуар известных исполнителей.
В 2026 году, когда отмечается 85-летие Иманта Калниньша, Театр Чехова вновь обращается к этому музыкальному наследию. В новом спектакле музыка композитора прозвучит в обновленной аранжировке. Прошлое встретится с настоящим, романтизм - с иронией, а юношеский максимализм - с жизненным опытом.
История мушкетеров поднимает вопросы, актуальные и сегодня. Что означает дружба в мире, который становится все более индивидуалистическим? Что такое честь в современной повседневной жизни? Можно ли сохранить верность, когда так легко перейти на другую сторону? И способна ли любовь по-прежнему менять человека и окружающий мир?
В основу постановки Театра Чехова также легла инсценировка Андрея Миглы. Музыка Иманта Калниньша прозвучит в аранжировке Эвилены Протекторе, а тексты песен Виктора Калниньша на русский язык перевел поэт Сергей Тимофеев.
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Режиссер спектакля - Резия Калниня, сценограф - Артурс Виртманис, художник по костюмам - Илзе Витолиня, хореограф - Лиене Грава, художник по свету - Рейнис Залте, аранжировщик - Эвилена Протекторе, ассистент хореографа - Елизавета Мания. Текст инсценировки перевела Лина Овчинникова. Руководитель постановочной части - Галина Рыбенко.
В спектакле заняты актеры Театра Чехова Екатерина Фролова, Максим Бусел, Константин Никулин, Владимир Гориславец, Александр Маликов, Иван Стрельцов, Дмитрий Егоров, Яков Рафальсон, Элина Барткевича, Вероника Плотникова, Олег Тетерин, Татьяна Гуревич, Родион Кузьмин и Никита Осипов.
В постановке также участвуют музыканты и профессиональные танцоры Полина Филиппова, Анастасия Черная, Рейнхолд Шварц, Анете Клапкалне, Марите Супе, Гиртс Бисениекс и Руслан Курлович.
Музыку исполнят Богдан Михайлов - клавишные, Гидон Гринберг - скрипка, Дмитрий Карпов - гитара, Юлия Савельева - бас-гитара, Елена Ясюлянеца - аккордеон и Маркус Лейкумс - ударные.
Ближайшие показы спектакля состоятся 26, 27 и 29 сентября, 3, 4, 30 и 31 октября, а также 27 ноября. Билеты можно приобрести в кассах и на сайте Biļešu serviss, а также в кассе театра по адресу улица Калькю, 16.
Спектакль "Три мушкетера" поставлен на русском языке. В зале будут доступны субтитры на латышском и английском языках.
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Возрастное ограничение - 12+.