Один за всех и все за одного - в Театре Чехова оживет легендарная история мушкетеров

"Один за всех и все за одного". Спустя более полутора веков после выхода романа Александра Дюма клятва мушкетеров остается одним из самых узнаваемых символов дружбы и верности. "Три мушкетера" - это история об идеалах, смелости и выборе, а также о способности сохранять верность себе и близким в постоянно меняющемся мире.