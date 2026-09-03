Максим Бусел выступит на благотворительном фестивале в поддержку животных
5 сентября в приюте для животных Ulubele состоится благотворительный фестиваль в поддержку его подопечных. Среди участников - актер Максим Бусел и группа Singapūras Satīns, гостей также ждут выступления других музыкантов, мастер-классы, творческие занятия и экскурсии по территории приюта.
В течение дня на сцене выступят Singapūras Satīns, Dzeguzīte, Агнесе Раковска, Максим Бусел, Bukte, дуэт ELPO, Stirna, Marta, Агнесе Дзямко и другие музыканты.
Помимо концерта, посетителей ждут различные мастер-классы и творческие занятия. Самые юные гости смогут изготовить сувениры, сделать лежанки для животных приюта из материалов, пригодных для повторного использования, а также принять участие в играх и конкурсах.
Гости также смогут отправиться на экскурсию по территории приюта и больше узнать о его подопечных. На территории будут работать точки питания.
В рамках фестиваля откроется специальная фотовыставка, посвященная пожилым животным, которые долгое время ждут своих хозяев. Некоторые из них находятся в приюте уже несколько лет. Организаторы хотят обратить внимание на то, что новый дом нужен не только щенкам и котятам, но и взрослым и пожилым животным.
По словам руководителя Ulubele Илзе Джонсоне, это первый фестиваль такого формата, и организаторы надеются, что он станет ежегодной традицией. Мероприятие также поможет приюту подготовиться к осеннему и зимнему периоду, когда увеличиваются расходы на отопление и другие нужды.
Фестиваль начнется в 14:00 и продлится до позднего вечера. На мероприятие приглашают как взрослых, так и детей. Гости также могут прийти со своими четвероногими питомцами.
Рекомендуемое пожертвование за вход - от 5 евро. Все собранные средства направят на заботу о животных приюта.