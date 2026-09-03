Максим Бусел выступит на благотворительном фестивале в поддержку животных

В рамках фестиваля откроется специальная фотовыставка, посвященная пожилым животным, которые долгое время ждут своих хозяев. Некоторые из них находятся в приюте уже несколько лет. Организаторы хотят обратить внимание на то, что новый дом нужен не только щенкам и котятам, но и взрослым и пожилым животным.