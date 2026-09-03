Коробка Tiffany Мелании Трамп вдохновила художницу на инсталляцию в Риге

Недоумение Мишель Обамы неожиданным подарком и ее неловкая благодарность стали поводом для многочисленных шуток и предположений о том, что находилось внутри коробки. Содержимое подарка так и не было публично раскрыто, а сама загадочная коробка стала своеобразной метафорой того, что еще предстоит.