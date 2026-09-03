Коробка Tiffany Мелании Трамп вдохновила художницу на инсталляцию в Риге
5 сентября в рамках культурного форума "Белая ночь 2026" Рижское пространство современного искусства приглашает посетить инсталляцию Лиги Спунде Surprise, Surprise, а также две выставки в самом пространстве - "Как ты сегодня себя чувствуешь? Эмоциональная грамотность" и "Взгляд со стороны".
Инсталляция Surprise, Surprise
В Риге инсталляция Лиги Спунде Surprise, Surprise будет представлена впервые. До этого работа была представлена в Вильнюсе в 2024 году.
Инсталляция является частью выставки "Как ты сегодня себя чувствуешь? Эмоциональная грамотность" и относится к произведениям экологического искусства, которые представлены в городской среде. Среди них также витрина Кристы Виндберги-Аузниеце на улице Амату, 4, и скамейки Паулса Риетума на Домской площади, у Петровской церкви, Латвийского национального художественного музея и Латвийской академии художеств.
Работа Surprise, Surprise вдохновлена знаменитой синей подарочной коробкой Tiffany & Co., которую 20 января 2017 года Мелания Трамп вручила Мишель Обаме во время визита в Белый дом на церемонию инаугурации президента.
Недоумение Мишель Обамы неожиданным подарком и ее неловкая благодарность стали поводом для многочисленных шуток и предположений о том, что находилось внутри коробки. Содержимое подарка так и не было публично раскрыто, а сама загадочная коробка стала своеобразной метафорой того, что еще предстоит.
Опираясь на идеи французского социолога и антрополога Марселя Мосса, изложенные в его эссе "Дар" 1925 года, художница рассматривает подарок не просто как проявление доброты и внимания, но и как социальную и политическую сделку.
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Что значит принять подарок? Что мы принимаем вместе с ним? И что делать с подарком, который оказался не только неожиданным, но, возможно, и нежеланным?
Выставки в Рижском пространстве современного искусства
В рамках "Белой ночи 2026" Рижское пространство современного искусства будет открыто до полуночи.
В Большом зале сейчас проходит мультимедийная выставка "Как ты сегодня себя чувствуешь? Эмоциональная грамотность", посвященная врачу Илзе Айзсилниеце (1966–2025). Кураторы выставки — Уна Мейстере и Дайга Рудзате.
В Малом зале представлена выставка Сармите Малини "Взгляд со стороны". Это вторая выставка цикла "Великаны", который в этом году запустило Рижское пространство современного искусства и который посвящен знаковым явлениям в истории латвийского современного искусства.
"Взгляд со стороны" — название объекта Сармите Малини, который был представлен в 1990 году на первой масштабной выставке объектов и инсталляций "Латвия — кульбит XX века. 1940–1990" в выставочном зале "Латвия".