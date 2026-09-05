Уже сегодня Рига не будет спать: что посмотреть на "Белой ночи" 5 сентября
Сегодня, 5 сентября, Рига готовится к одной из самых необычных ночей года. С вечера субботы до раннего утра воскресенья город превратится в большую площадку современного искусства - с инсталляциями, концертами, световыми объектами, перформансами, кино, поэзией, танцами и мероприятиями в местах, куда обычно ночью не заходят.
В ночь с 5 на 6 сентября в столице в 21-й раз пройдет форум современной культуры "Белая ночь". В опубликованной программе - более 30 событий в Старой Риге, центре и районах города, включая Агенскалнс, Засулаукс, Дзирциемс, Брасу, Скансте, Гризинькалнс, Тейку, Вецмилгравис и Саркандаугаву. Вход на мероприятия программы бесплатный.
"Белая ночь" начнется задолго до наступления темноты
Ждать вечера необязательно. Уже с 12:00 на улице Антонияс пройдет уличный праздник, который продлится до 22:00. В это же время в творческой фабрике Veldze на улице Матиса начнется фестиваль "Искусство за налог на мясо", посвященный в том числе влиянию потребления мяса на окружающую среду, здоровье людей и благополучие животных. Он будет работать до 00:20.
С полудня и до 02:00 во дворе центра современного искусства Kim? в квартале Sporta 2 можно будет увидеть инсталляцию Кристы Виндберги-Аузниеце. А с 17:00 начнется основная вечерняя часть программы.
У ARSENĀLS появится "бобровая стройплощадка"
Одним из самых необычных объектов нынешней "Белой ночи" станет работа художника Ото Холгера Озолиньша "Бобровая стройплощадка". Инсталляция появится на площади Независимости возле Художественного музея ARSENĀLS и будет доступна с 17:00 до 03:00.
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Художник превратит пространство в символическую стройку, соединив городские элементы и органические материалы. Идея связана не только с реконструкцией самого ARSENĀLS, но и с настоящими бобрами, живущими в Рижском городском канале. В 19:30 также запланирована прогулка вдоль канала с сотрудником Рижского зоопарка Мартиньшем Зилгалвисом - участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация.
Голуби отправятся на рейв, а по Риге поедет "трамвай бабочек"
С 18:00 до 02:00 в Veldze пройдет "Голубиный рейв" от Рижского международного фестиваля короткометражного кино 2ANNAS. Зрителям предлагают на несколько часов посмотреть на город глазами его постоянных пернатых жителей. В одном пространстве соединят кино, музыку, архивные материалы, лекцию, инсталляцию и перформанс, а часть площадки будет напоминать гигантское голубиное гнездо.
Еще один необычный объект программы - "Трамвай бабочек", который с 18:00 до 02:00 будет связан с маршрутом между Ильгюциемсом и Рижской 45-й средней школой. В это же время во дворе виллы К. К. фон Стрицка развернется "Театр Диониса", а в квартале TabFab на улице Миера можно будет увидеть инсталляцию Волдемарса Йохансонса "Ощущение близости".
Бастейкалнс превратится в пространство света и отдыха
С 18:00 до 02:00 в парке Бастейкалнс будет работать интерактивная инсталляция ELPA / Relaxation Field. Ее авторы предлагают иначе взглянуть на привычное городское пространство и буквально стать частью объекта.
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В Верманском саду возле фонтана с 18:00 до 01:00 можно будет увидеть кинетическую световую инсталляцию Pareidolia. А на площади Ратуши с 18:00 до 02:00 появится Surprise, Surprise Лиги Спунде - работа, вдохновленная знаменитой голубой коробкой Tiffany & Co., которую Мелания Трамп в 2017 году вручила Мишель Обаме. Художница рассматривает подарок не только как знак внимания, но и как своеобразную социальную сделку, создающую ожидания и обязательства.
Вивальди соединят с электронной музыкой
В 19:00 в амфитеатре Ghetto Games на улице Пернавас начнется концерт-перформанс "Четыре времени года. Городской резонанс". Знаменитый цикл Антонио Вивальди прозвучит в исполнении барочного оркестра Collegium Musicum Riga, но историческое звучание соединят с электронной музыкой литовского композитора Мантаутаса Крукаускаса. Концерт продлится до 21:00.
В это же время в VEF Kultūras pils состоится "Органический синтез". На одной сцене встретятся оркестр Rīga, актриса Гуна Зариня, современные танцовщики и электроника. В программе прозвучит в том числе новое произведение Оскара Херлиньша Cosmic Shoreline, созданное специально для этого события. Для посещения требуется бесплатное приглашение.
В Музее природы покажут белую ворону и животных-альбиносов
С 19:00 до 22:00 Латвийский национальный музей природы проведет программу "Белые и альбиносы в музее". Посетители смогут увидеть альбиноса-косулю, енотовидную собаку-альбиноса и белую ворону, посмотреть видеоматериалы экспедиций сотрудников музея и послушать кокле среди экспозиции растений и грибов.
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Еще одна культурная программа с 19:00 до 22:00 пройдет во Французском институте. Среди событий - киноконцерт пианистки Аурелии Шимкус, которая будет вживую сопровождать немой фильм Рене Клера Paris qui dort 1923 года, а затем выступит проект Saule-Saule.
Пальмовый дом Ботанического сада заполнится звуком и светом
Одной из главных ночных площадок станет Ботанический сад Латвийского университета. С 19:00 до 01:00 обновленный Пальмовый дом превратят в аудиовизуальное пространство Videogrāfija XXI: Space Textures. В программе - экспериментальная музыка, видео, свет, звук и живые перформансы художников из Латвии, Португалии, Великобритании и Бельгии.
Там же с 19:00 до 01:00 пройдет традиционная поэтическая дискотека Satori, которая в этом году получила название "Конец света".
Экспериментальная музыка, лазеры и ночные танцы
Поклонников экспериментальной музыки с 19:00 до 02:00 будет ждать Skaņu mežs в SunsStudio на улице Магоню. Этот фестиваль уже давно стал постоянной частью программы "Белой ночи".
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В парке у дворца культуры Ziemeļblāzma с 20:00 до 23:00 пройдет бесплатное шоу электронной музыки и лазеров. Музыкальную программу дополнит световое выступление одного из ведущих латвийских художников в этой сфере Яниса Петерсонса.
А Верманский сад с 20:00 до 01:00 станет большой танцевальной площадкой - на эстраде пройдет дискотека "Садовые танцы".
Даже грибы получат собственное музыкальное шоу
Для семейной аудитории одна из самых ярких точек программы появится во дворе Латвийского театра кукол. Здесь пройдет "Грибовидение" - музыкальное шоу, герои которого лисички, мухоморы, боровики и другие грибы. В программе прозвучат песни из мюзикла "Грибы", созданные композитором Янисом Шипкевицсом и поэтом Мартсом Пуятсом. Представления запланированы с 20:00 до 20:30 и с 22:00 до 22:30.
Главная тема "Белой ночи" в 2026 году - город как живая экосистема
Девиз нынешнего форума - "Город расцветает там, где есть мы". Организаторы предлагают посмотреть на Ригу не только как на здания, дороги и инфраструктуру, но как на общую среду людей, растений, животных, насекомых и других живых существ. Именно поэтому в программе этого года оказалось так много работ о природе, животных и взаимодействии человека с городской средой.
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Большинство событий начнется около 18:00-20:00 и продолжится до полуночи или 01:00-02:00, а отдельные объекты будут работать до 03:00. Все мероприятия официальной программы "Белой ночи" бесплатны, однако для некоторых событий может понадобиться предварительная регистрация или бесплатное приглашение.