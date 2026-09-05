Уже сегодня Рига не будет спать: что посмотреть на "Белой ночи" 5 сентября

Еще один необычный объект программы - "Трамвай бабочек", который с 18:00 до 02:00 будет связан с маршрутом между Ильгюциемсом и Рижской 45-й средней школой. В это же время во дворе виллы К. К. фон Стрицка развернется "Театр Диониса", а в квартале TabFab на улице Миера можно будет увидеть инсталляцию Волдемарса Йохансонса "Ощущение близости".