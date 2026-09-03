На Эспланаде стартует четырехдневный фестиваль HOPS RĪGA с бесплатным входом

Цель фестиваля HOPS RĪGA - популяризировать культуру качественного пива в Латвии, собрав вместе профессионалов отрасли, любителей пива и всех, кто хочет провести время в приятной атмосфере в самом центре столицы. Гостям предлагают широкий выбор напитков - от классических сортов до более смелых и экспериментальных вариантов.