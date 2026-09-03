На Эспланаде стартует четырехдневный фестиваль HOPS RĪGA с бесплатным входом
С 3 по 6 сентября в Риге, в парке Эспланада, проходит фестиваль HOPS RĪGA. В течение четырех дней посетители могут познакомиться с продукцией более чем 25 популярных пивоварен, послушать музыку, посмотреть соревнования силачей, а также принять участие в образовательных и развлекательных мероприятиях для всей семьи.
Цель фестиваля HOPS RĪGA - популяризировать культуру качественного пива в Латвии, собрав вместе профессионалов отрасли, любителей пива и всех, кто хочет провести время в приятной атмосфере в самом центре столицы. Гостям предлагают широкий выбор напитков - от классических сортов до более смелых и экспериментальных вариантов.
В этом году в фестивале участвуют более 25 пивоварен, также будет большой выбор еды.
На главной сцене фестиваля выступают группы Dēka, Gapoljeri и Dziļi Violets, а музыкальное сопровождение обеспечивают DJ Alviss, DJ Dambis, DJ Uldis Rudaks и DJ Alekss Vilciņš.
В программе также тематические игры и конкурсы, среди которых Bingo Brothers, керлинг с кеглями, игра "Угадай последовательность" и слепая дегустация.
Отдельным событием станет суббота, 5 сентября. С 13:00 до 18:00 на фестивале пройдет Latvijas Spēka sporta festivāls - соревнования силачей в различных дисциплинах.
Для семей с детьми на фестивале работает специальная зона. Там можно украшать маски, делать аквагрим, смотреть экспериментальные шоу, запускать гигантские мыльные пузыри и участвовать в мастер-классах.
Среди занятий - изготовление бальзама для губ, батик, роспись тканевых сумок и другие творческие мастерские.
- В четверг, 3 сентября, фестиваль открыт с 15:00 до 22:00.
- В пятницу, 4 сентября, и субботу, 5 сентября, - с 12:00 до 23:00.
- В воскресенье, 6 сентября, - с 12:00 до 19:00.
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