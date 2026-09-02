Более 30 лет музыкальной истории - Zelta Mikrofons вновь соберет своих лауреатов
Фото: LETA
Zelta Mikrofons снова собирает музыкантов – что ждет гостей в Zuzeum.
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Более 30 лет музыкальной истории - Zelta Mikrofons вновь соберет своих лауреатов

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

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6 октября в художественном музее Zuzeum в Риге во второй раз пройдет слет Zelta Mikrofons, который соберет латвийских музыкантов и профессионалов индустрии. В этот же вечер символически откроется прием записей на соискание 31-й премии Zelta Mikrofons, а одним из главных событий станет премьера второй части документального фильма “30 лет латвийской музыки”.

На встречу приглашают номинантов и лауреатов Zelta Mikrofons всех лет существования премии. Организаторы рассчитывают собрать представителей разных поколений латвийских музыкантов, продюсеров и других профессионалов индустрии, дав им возможность общаться, обмениваться опытом и налаживать новые контакты.

“Zelta Mikrofons – это больше, чем одна церемония награждения в год. Это латвийское музыкальное сообщество, которое формировалось более 30 лет. Этой встречей мы хотим создать место, где музыканты разных поколений и профессионалы индустрии смогут встречаться, общаться и делиться опытом”, – отмечают в обществе Zelta Mikrofons.

Организаторы также хотят сделать диалог о работе премии и процессе оценки более открытым, в том числе выслушивая вопросы и мнения представителей музыкальной индустрии.

Как жюри выбирает лучших

Одним из центральных событий вечера станет панельная дискуссия с представителями жюри Zelta Mikrofons.

Музыкантам и другим профессионалам расскажут, как оцениваются представленные на премию работы, какими критериями руководствуется жюри и по каким принципам оно работает. Участники также смогут напрямую задать свои вопросы.

Организаторы надеются, что дискуссия поможет сделать диалог между жюри, командой премии и латвийской музыкальной индустрией более открытым.

Премьера фильма о 30 годах латвийской музыки

Особым событием вечера станет премьера второй части документального фильма “30 лет латвийской музыки”.

Первая часть была впервые показана на прошлогодней встрече Zelta Mikrofons. Продолжение расскажет о развитии премии и латвийской музыкальной индустрии с 2006 по 2016 год – людях, событиях и переменах, повлиявших на музыкальную жизнь страны.

Организаторы хотят сделать встречу Zelta Mikrofons ежегодным событием для латвийского музыкального сообщества – местом, где можно не только оглянуться на сделанное, но и обсудить будущее индустрии, обменяться идеями и найти возможности для нового сотрудничества.

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