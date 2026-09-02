Более 30 лет музыкальной истории - Zelta Mikrofons вновь соберет своих лауреатов

“Zelta Mikrofons – это больше, чем одна церемония награждения в год. Это латвийское музыкальное сообщество, которое формировалось более 30 лет. Этой встречей мы хотим создать место, где музыканты разных поколений и профессионалы индустрии смогут встречаться, общаться и делиться опытом”, – отмечают в обществе Zelta Mikrofons.