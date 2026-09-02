Легенда танцевальной музыки едет в Ригу - Fatboy Slim даст концерт в Palladium
20 ноября в концертном зале Palladium Rīga выступит звезда британской электронной музыки Fatboy Slim с особым DJ-сетом. Продажа билетов начнется 4 сентября в 10:00.
В 90-е годы, когда электронная музыка искала новые формы, Fatboy Slim объединил ритмы house и breakbeat с элементами хип-хопа, фанка и рока, создав звучание, которое быстро вышло далеко за пределы клубной сцены. Спустя более 30 лет он остается одним из самых известных представителей британской электронной музыки.
20 ноября Fatboy Slim выступит с особым DJ-сетом в концертном зале Palladium Rīga.
Билеты поступят в продажу 4 сентября в 10:00 в сети Biļešu Serviss и на Resident Advisor.
От клубов 90-х к мировой славе
Fatboy Slim, настоящее имя которого Норман Квентин Кук (Norman Quentin Cook), получил мировую известность во второй половине 90-х, когда одним из заметных направлений электронной музыки стал big beat – энергичная смесь breakbeat, house, хип-хопа, фанка и рока.
За вышедшим в 1996 году дебютным альбомом Better Living Through Chemistry последовал You’ve Come a Long Way, Baby, который сделал музыканта одним из самых востребованных продюсеров и диджеев своего времени.
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Композиции The Rockafeller Skank и Praise You стали классикой танцевальной музыки 90-х. А снятый Спайком Джонзом (Spike Jonze) клип на Praise You, в котором группа людей устраивает необычное танцевальное выступление перед кинотеатром, стал одним из самых узнаваемых музыкальных видео своей эпохи.
Работал с Bootsy Collins и Macy Gray
За успехом последовала череда ярких коллабораций. В альбоме Halfway Between the Gutter and the Stars Fatboy Slim работал с легендой фанка Bootsy Collins, чей вокал звучит в Weapon of Choice, а также с обладательницей узнаваемого голоса Macy Gray в композиции Demons.
Созданный Fatboy Slim ремикс на Brimful of Asha группы Cornershop превратил оригинальную инди-композицию в хит танцполов, занявший первое место в британском чарте синглов.
Fatboy Slim никогда не стремился делать электронную музыку чрезмерно серьезной. Свое звучание он однажды охарактеризовал как “party acid house”. В его DJ-сетах house и techno свободно сочетаются с фанком, хип-хопом, роком, неожиданными сэмплами и фрагментами поп-культуры.
Шоу Fatboy Slim давно вышли и за рамки традиционных DJ-сетов. Музыку сопровождают специально созданные и синхронизированные с ней видеопроекции - именно поэтому музыкант когда-то в шутку называл себя “video jockey”.