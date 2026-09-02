Легенда танцевальной музыки едет в Ригу - Fatboy Slim даст концерт в Palladium

В 90-е годы, когда электронная музыка искала новые формы, Fatboy Slim объединил ритмы house и breakbeat с элементами хип-хопа, фанка и рока, создав звучание, которое быстро вышло далеко за пределы клубной сцены. Спустя более 30 лет он остается одним из самых известных представителей британской электронной музыки.