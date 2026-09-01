Заглянуть туда, куда обычно не пускают: в Риге пройдет новый архитектурный фестиваль
10 и 11 октября в Риге впервые пройдет международный архитектурный фестиваль Open House Rīga, во время которого жители и гости столицы смогут бесплатно побывать в десятках интересных зданий и пространств. В программу войдут и места, которые обычно полностью или частично закрыты для широкой публики.
Рига присоединилась к международной сети Open House Worldwide, объединяющей более 60 городов на шести континентах. Первый фестиваль Open House Rīga в латвийской столице состоится 10-11 октября.
Open House – одна из крупнейших в мире инициатив, посвященных архитектуре и городской среде. Она зародилась в Лондоне в 1992 году, а в странах Балтии фестиваль уже несколько лет проводится в Вильнюсе и Таллине. Летом 2026 года к официальной сети присоединилась и Рига.
Туда, куда обычно не попасть
Главная идея Open House Rīga – дать людям возможность увидеть город не только с улицы, но и изнутри. Посетители смогут попасть в здания и пространства в сопровождении знающих гидов и узнать больше об их архитектуре и истории.
В программу войдут несколько десятков объектов разных эпох, масштабов и назначения – от известных и отмеченных наградами зданий до мест, которые в повседневной жизни легко не заметить.
Особое внимание организаторы уделят объектам, которые обычно закрыты для широкой публики или доступны лишь частично. Среди них будут промышленные и офисные здания, частные пространства и другие архитектурно интересные места. Таким образом организаторы хотят показать разнообразие архитектуры Риги – от исторического наследия до современной архитектуры, реконструкций и новых способов использования уже существующих зданий.
Руководители проекта, архитекторы Карлис Яунроманс и Ольга Требухина, отмечают, что Рига вошла в международную сеть после процесса отбора и переговоров с командой Open House Worldwide.
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"Уже в первый год у посетителей будет возможность познакомиться с Ригой с необычной точки зрения – через истории и архитектуру, которые в повседневной жизни часто остаются за закрытыми дверями", – говорят организаторы.
В перспективе команда рассчитывает проводить фестиваль и в последующие годы, способствуя международной узнаваемости Риги и развитию культурного туризма.
Посещение будет бесплатным, однако на экскурсии с гидами необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте фестиваля.