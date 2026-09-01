Заглянуть туда, куда обычно не пускают: в Риге пройдет новый архитектурный фестиваль

Open House – одна из крупнейших в мире инициатив, посвященных архитектуре и городской среде. Она зародилась в Лондоне в 1992 году, а в странах Балтии фестиваль уже несколько лет проводится в Вильнюсе и Таллине. Летом 2026 года к официальной сети присоединилась и Рига.