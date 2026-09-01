В Ригу съедутся эксперты по музыкальным инструментам со всего мира
Фото: Otkrito
Латвия впервые примет встречу международной сети музеев музыкальных инструментов (иллюстративное фото).
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В Ригу съедутся эксперты по музыкальным инструментам со всего мира

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

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С 9 по 10 сентября в Латвийском национальном музее письменности и музыки пройдет ежегодная встреча международной сети Musical Instrument Museums Online (MIMO). Она объединяет музеи и коллекции музыкальных инструментов со всего мира и развивает их цифровую доступность.

На встречу в Ригу приедут специалисты из разных стран, в том числе представители Парижской филармонии, Музея музыкальных инструментов в Брюсселе и бразильского Virtual Museum of Musical Instruments. Часть экспертов подключится онлайн.

В программе - презентации, дискуссии и обмен опытом по исследованию, реставрации, цифровизации и хранению музыкальных инструментов. Участники также обсудят происхождение архивных материалов и познакомятся с опытом музеев из других стран.

Для Латвии встреча имеет особое значение. Осенью 2025 года Латвийский национальный музей письменности и музыки стал первым музеем в странах Балтии, присоединившимся к MIMO и разместившим там цифровые данные о своей коллекции.

Во время встречи участники посетят основную экспозицию музея "Прокрастинация и творчество", пространство Праздника песни и музейное хранилище.

Организаторы рассчитывают, что встреча поможет укрепить связи латвийских музеев с международным профессиональным сообществом и повысит узнаваемость латвийских коллекций музыкальных инструментов за рубежом.

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