Четыре дня музыки и развлечений: на Эспланаде пройдет бесплатный фестиваль

HOPS Rīga станет первым из нескольких мероприятий осеннего и зимнего сезона, которые в этом году проводятся при финансовой поддержке самоуправления. Цель программы - оживить предпринимательскую деятельность в историческом центре Риги в периоды, когда поток посетителей сокращается: с января по апрель и с сентября по декабрь.