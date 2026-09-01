Четыре дня музыки и развлечений: на Эспланаде пройдет бесплатный фестиваль
С 3 по 6 сентября на Эспланаде пройдет фестиваль HOPS Rīga. В течение четырех дней посетителей ждут концерты, спортивные активности и развлечения для всей семьи.
Фестиваль проводится при поддержке программы софинансирования Рижского контактного пункта поддержки предпринимателей, предназначенной для организации публичных мероприятий в историческом центре Риги и его охранной зоне.
В музыкальной программе примут участие Улдис Рудакс, DJ Dambis, Алвисс и Алексис Вилциньш, а также группы Gapoljeri и Alum Alu.
В субботу к мероприятию присоединится Латвийский фестиваль силовых видов спорта. На протяжении всех четырех дней посетителям также будет доступна разнообразная продукция производителей из Латвии и других стран.
Вход на фестиваль бесплатный.
HOPS Rīga станет первым из нескольких мероприятий осеннего и зимнего сезона, которые в этом году проводятся при финансовой поддержке самоуправления. Цель программы - оживить предпринимательскую деятельность в историческом центре Риги в периоды, когда поток посетителей сокращается: с января по апрель и с сентября по декабрь.