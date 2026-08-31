Шестиметровые куклы расскажут истории травли: в Риге откроется фестиваль Homo Novus

"Нам казалось важным начать фестиваль именно с этой работы, поскольку она очень точно говорит о том, что в этом году важно и для всей программы Homo Novus - о способности увидеть другого человека, не отворачиваться от его опыта и создавать пространство, в котором мы можем быть вместе, даже если наши истории отличаются. Эта работа напоминает, что забота не всегда начинается с активных действий - иногда именно умение выслушать и провести время вместе становится первым шагом к пониманию и решению", - говорит куратор фестиваля Homo Novus Санта Ремере.