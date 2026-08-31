Шестиметровые куклы расскажут истории травли: в Риге откроется фестиваль Homo Novus
4 сентября в 17:00 в Латвийском национальном художественном музее международный фестиваль нового театра Homo Novus откроется театральной выставкой "Девочки направо, мальчики налево".
Выставка "Девочки направо, мальчики налево" посвящена идентичности, чувству принадлежности и тому, как на человека влияют оценки и критические замечания окружающих. Одна из центральных тем проекта - травля, с которой многие впервые сталкиваются еще в школьные годы из-за внешности, физических возможностей или идентичности. Вместе с тем авторы говорят о принятии себя, поиске поддержки, уважения и чувства принадлежности.
"Нам казалось важным начать фестиваль именно с этой работы, поскольку она очень точно говорит о том, что в этом году важно и для всей программы Homo Novus - о способности увидеть другого человека, не отворачиваться от его опыта и создавать пространство, в котором мы можем быть вместе, даже если наши истории отличаются. Эта работа напоминает, что забота не всегда начинается с активных действий - иногда именно умение выслушать и провести время вместе становится первым шагом к пониманию и решению", - говорит куратор фестиваля Homo Novus Санта Ремере.
Одна из главных особенностей выставки - почти шестиметровые куклы, изображающие людей, чьи реальные истории смогут услышать посетители. У каждой куклы есть имя. Рядом с ней можно задержаться, присесть и послушать документальные свидетельства людей.
В этих историях говорится об осуждении, унижении и исключении из общества, но также о принятии, любви и дружбе. Посетители смогут оставить и собственную историю.
"Это сотрудничество содержательно и эмоционально вписывается в работу музея, укрепляя его роль как открытого пространства для важных общественных разговоров о принадлежности, принятии и инклюзивности. Для нас важно создавать разнообразное предложение для разных целевых групп, в том числе молодежи, а также последовательно двигаться к созданию доступного культурного пространства, где каждый может чувствовать себя своим и желанным", - отмечает руководитель отдела образования и доступности Латвийского национального художественного музея Лаура Дравниеце.
Первая версия выставки была создана в сотрудничестве Музея города Праги и Prague Pride. Латвийскую экспозицию подготовил международный фестиваль нового театра Homo Novus. В Латвии инсталляцию дополнили местными историями о пережитой травле, собранными совместно с интернет-журналом Satori.lv.
По словам главного редактора Satori.lv Андрея Виксны, на призыв поделиться историями о пережитых насмешках откликнулись более 60 человек разного возраста.
"Они рассказывали о насилии, с которым столкнулись из-за своей внешности, пола, сексуальной ориентации и других обстоятельств. Значительная часть этих историй вошла в театральную выставку, позволяя понять, насколько распространена и болезненна эта проблема в латвийском обществе и насколько глубокий след она оставляет в жизни человека. Надеюсь, что эта выставка станет также шагом на пути к коллективному исцелению", - говорит Виксна.
Выставку можно будет посетить в Латвийском национальном художественном музее с 5 по 20 сентября по обычному билету в музей.
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5 сентября в рамках форума современной культуры "Белая ночь" возле Латвийского национального художественного музея также пройдет перформативное событие "Бриллиантовые колеса". Чешско-словенское объединение вместе с местным сообществом пригласит пользователей инвалидных колясок, скейтеров и роллеров на общую вечеринку.
Музыка, движение, караоке, перформансы и неожиданные встречи станут частью события, участникам которого предложат взглянуть на город с другой стороны. Организаторы хотят показать, что у сообществ, которые на первый взгляд кажутся совершенно разными, может быть гораздо больше общего, чем кажется.