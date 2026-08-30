Перенесенный из-за бури "Красочный забег" пройдет сегодня в Юрмале
Сегодня в Юрмале пройдет яркий "Красочный забег", который ранее пришлось перенести из-за бури. Участников ждут пять километров, разноцветный порошок, детский забег, Zumba и выступление музыканта Озолса.
30 августа в Юрмале состоится "Красочный забег", который ранее был перенесен из-за бури. Яркое спортивно-развлекательное мероприятие пройдет в Каугуруском парке уже в 11-й раз.
Главная дистанция забега составит пять километров. Участников будут осыпать краской на каждом километре трассы - цвет будет соответствовать определенному участку дистанции. Организаторы утверждают, что используемая краска представляет собой лицензированный и полностью натуральный пищевой краситель, безопасный для людей и окружающей среды. Для лучшего визуального эффекта участникам рекомендуют прийти в белой одежде.
Перед основным стартом состоятся детские забеги супергероев, разделенные по возрастным группам. Регистрация и выдача номеров для детей завершатся в 12:30, а старт детского забега запланирован на 13:00.
В этом году юрмальский "Красочный забег" проходит в рамках диско-тура международного бренда The Color Run. В программе также традиционные мастер-классы Zumba, которые проведут тренеры из стран Балтии.
Площадка мероприятия откроется в 10:30, а зоны активности начнут работу в 11:00. Коридор старта для участников "Красочного забега" откроется в 14:15, регистрация на пятикилометровую дистанцию завершится в 14:20, а сам забег начнется в 14:30.
После спортивной части, в 15:30, состоится выступление музыканта Озолса. На 16:00 запланирована церемония награждения и специальные номинации.
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