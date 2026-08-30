Перенесенный из-за бури "Красочный забег" пройдет сегодня в Юрмале

Главная дистанция забега составит пять километров. Участников будут осыпать краской на каждом километре трассы - цвет будет соответствовать определенному участку дистанции. Организаторы утверждают, что используемая краска представляет собой лицензированный и полностью натуральный пищевой краситель, безопасный для людей и окружающей среды. Для лучшего визуального эффекта участникам рекомендуют прийти в белой одежде.