В субботу вечером на пляже в Вакарбулли зажгут костры

Перед посетителями выступят коллективы Рижской Болдерайской основной школы с песнями и танцами, а далее последует концерт Анце Краузе и Яниса Страздса, которые исполнят песни Раймонда Паулса, Яниса Лусенса, Яниса Страздса и других композиторов.