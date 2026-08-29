В субботу вечером на пляже в Вакарбулли зажгут костры
Фото: LETA
Вакарбулли приглашает на "Ночь древних огней".
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В субботу вечером на пляже в Вакарбулли зажгут костры

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Сегодня в 18:00 на пляже в Вакарбулли состоится традиционное мероприятие "Ночь древних огней", сообщили в Рижской думе.

Перед посетителями выступят коллективы Рижской Болдерайской основной школы с песнями и танцами, а далее последует концерт Анце Краузе и Яниса Страздса, которые исполнят песни Раймонда Паулса, Яниса Лусенса, Яниса Страздса и других композиторов.

В 20:00 на пляже зажгут костры.

После зажжения костров выступят Катрина Диманта и группа Zeltrači, а в завершение программы - группа Yūt.

Во время мероприятия будет работать творческая мастерская, в которой под руководством художницы Элиты Патмалниеце будет создан "Огненный цветок".

Также состоится дискуссия "Мастерская по исследованию Балтийского моря - Морские водоросли - на вес золота, или что скрывает Балтийское море".

В палатке для исследования Балтийского моря пройдут различные мероприятия.

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ВакарбуллиБалтийское море

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