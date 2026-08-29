Новый сезон Латвийской Национальной оперы и балета начнется праздничным Гала-концертом
3 сентября Латвийская Национальная опера и балет откроют новый сезон Гала-концертом. На сцену выйдут ведущие солисты - Инна Клочко, Янис Апейнис и Инга Шлюбовска-Канцевича, а также молодые исполнители.
Гала-концерт открытия сезона подготовили главный дирижер Латвийской Национальной оперы Мартиньш Озолиньш, художественный руководитель Латвийского национального балета Айварс Лейманис и режиссер Элита Буковска.
Первая часть вечера будет посвящена балету. Концерт откроет сцена из балета "Раймонда" в хореографии Айварса Лейманиса. Эмма Лагуна и Амир Додарходжаев исполнят pas de deux Дианы и Актеона из балета "Эсмеральда", а Эльза Леймане и Антон Фрейманс — дуэт из балета Эдварда Клюга "Кармина Бурана".
Фрагменты из балета Юриса Карлсонса "Анна Каренина" в хореографии Айварса Лейманиса исполнят солисты Алиса Томковича, Александр Осадчий, Ринголдс Жигис, Изабелла Монастырская-Уртане и Эйден Уильямс Конефри. Современный балет представит постановка Александра Экмана "Кактусы". Оркестром Латвийской Национальной оперы в первой части концерта будут дирижировать Мартиньш Озолиньш и Фархад Стаде.
Во второй части прозвучат произведения оперной музыки, среди которых будут представлены фрагменты из будущих премьер нового сезона — оперы Рихарда Штрауса "Кавалер розы" и оперы Джузеппе Верди "Бал-маскарад". Также в программе музыка из оперы Джакомо Пуччини "Богема", опер Верди "Аида" и "Набукко", а также оперы Гаэтано Доницетти "Лючия ди Ламмермур".
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В концерте примут участие солисты Инна Клочко, Юлия Васильева, Янис Апейнис, Инга Шлюбовска-Канцевича, Анния Кристиана Адамсоне, Лаура Грецка, Раймондс Браманис, Артем Сафронов, Риналдс Кандалинцевс, Рихардс Мачановскис, а также хор и оркестр Латвийской Национальной оперы. За дирижерским пультом будут Мартиньш Озолиньш и Матис Цирценис.
Традиционно на Гала-концерте открытия сезона зрители смогут познакомиться и с молодыми исполнителями. Впервые на сцене Латвийской Национальной оперы выступят участницы программы "Элина Гаранча. Молодые голоса Балтии" Гунта Грейсле, Паула Михайлова и Агнета Отаньке. Вместе с солистом Дайнисом Калначсом они исполнят сцену Тамина и трех дам из оперы Вольфганга Амадея Моцарта "Волшебная флейта".
Также на концерте выступит молодая певица Агате Гринхофа, которая получила специальную премию на Международном конкурсе вокалистов имени Язепа Витола - возможность сотрудничать с Латвийской Национальной оперой и балетом. В августе она дебютировала в роли Джанетты в опере Гаэтано Доницетти "Любовный напиток", а на Гала-концерте исполнит арию Джанетты из этой оперы.