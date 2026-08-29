Новый сезон Латвийской Национальной оперы и балета начнется праздничным Гала-концертом

Также на концерте выступит молодая певица Агате Гринхофа, которая получила специальную премию на Международном конкурсе вокалистов имени Язепа Витола - возможность сотрудничать с Латвийской Национальной оперой и балетом. В августе она дебютировала в роли Джанетты в опере Гаэтано Доницетти "Любовный напиток", а на Гала-концерте исполнит арию Джанетты из этой оперы.