Пальмовый дом Ботанического сада превратится в пространство звука и света в рамках "Белой ночи"

В начале вечера внимание будет уделено взаимодействию человека, природы, звука и технологий. В 19:00 Максим Шентелев проведет короткую лекцию о звуковой среде и восприятии пространства, а в 19:15 Паула Витола расскажет о сочетании звука, света, технологий и физических процессов в искусстве.