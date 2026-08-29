Пальмовый дом Ботанического сада превратится в пространство звука и света в рамках "Белой ночи"
5 сентября с 19:00 до 01:00 в Пальмовом доме Ботанического сада Латвийского университета пройдет международное аудиовизуальное событие Videogrāfija XXI: Space Textures в рамках форума современной культуры "Белая ночь 2026". Посетителей ждут экспериментальная музыка, световые инсталляции, видео и живые перформансы.
Событие Videogrāfija XXI: Space Textures пройдет уже в двадцать первый раз и вновь объединит художников, работающих на пересечении звука, изображения, архитектуры и пространства.
В этом году в программе примут участие @c и Diana Combo (Португалия), Matilde Meireles (Португалия/Великобритания), SOFI (Латвия/Бельгия), а также Максим Шентелев, Паула Витола, Ояр Апис и EIII (Латвия).
В начале вечера внимание будет уделено взаимодействию человека, природы, звука и технологий. В 19:00 Максим Шентелев проведет короткую лекцию о звуковой среде и восприятии пространства, а в 19:15 Паула Витола расскажет о сочетании звука, света, технологий и физических процессов в искусстве.
В 19:45 выступит SOFI (София Зайцева) — латвийская звуковая художница, живущая и работающая в Брюсселе. После нее в 20:15 выступит проект экспериментальной электронной музыки EIII.
В 21:00 программу продолжит португальская художница Diana Combo, работающая со звуком, виниловыми записями, импровизацией, инсталляциями и видео. В 22:00 выступит Matilde Meireles, чьи работы основаны на полевых записях и исследовании звуков различных сред.
В 23:00 на сцене будет португальский проект @c, созданный Педру Туделой и Мигелем Карвальяшем. Дуэт работает в области экспериментальной электронной музыки, аудиовизуального и перформативного искусства.
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В 00:00 программу завершит Ояр Апис, чья деятельность много лет связана с латвийской экспериментальной музыкальной и звуковой сценой.
Videogrāfija традиционно превращает концерт в более широкий аудиовизуальный опыт, где звук соединяется с видео, светом, архитектурой и атмосферой конкретного места. В этот вечер Пальмовый дом Ботанического сада ЛУ станет частью художественного произведения, объединяющего природу, технологии и человеческое восприятие.