Театр Чехова приглашает на Олимпийские игры, где принцесс ждут непредсказуемые испытания
1 сентября в Малом зале Рижского русского театра имени Михаила Чехова состоится премьера спектакля "Олимпийские игры принцесс". Постановку для детей и всей семьи создал режиссер Эдгар Кауфелдс по мотивам рассказов эстонской писательницы и иллюстратора Пирет Рауд.
Зрителей ждут необычные соревнования, в которых побеждает не обязательно самый быстрый, сильный или ловкий. Участники заранее не знают, какое испытание выпадет следующим. Иногда им понадобятся смелость и находчивость, а иногда - воображение и умение быстро найти выход из непредсказуемой ситуации.
Правила игры постоянно меняются, поэтому следить за происходящим придется особенно внимательно. Вместе с героями зрители смогут искать решения, переживать победы и поражения и выяснять, какими качествами должен обладать настоящий победитель.
В основу спектакля легли рассказы из книги Пирет Рауд "Принцесса по почте". Ее героини совсем не похожи на привычных сказочных принцесс - они самостоятельные, смелые, непредсказуемые и порой неловкие. Постановка в игровой форме предлагает пересмотреть представления о том, каким должен быть герой и всегда ли победа достается сильнейшему.
Спектакль предназначен для детей от пяти лет, но будет интересен всей семье. Создатели постановки предлагают детям и взрослым вместе поговорить о желании победить, страхе проиграть, радости успеха и важности сотрудничества.
Сценографию и костюмы создала Марта Мадара Грантиня, музыку написал Раймонд Петраускис, художником по свету выступила Лайла Биргеле. Перевод подготовила Лина Овчинникова. В спектакле заняты Юлия Бернгардте, Адриана Татьяна Зачесте или Анастасия Левина, Михаил Ширяев или Никита Осипов.
Ближайшие показы состоятся 1 сентября в 14:00 и 16:00, 5 и 6 сентября в 11:00, 20 сентября в 11:00 и 13:00, 29 сентября в 19:00, 23 октября в 19:00 и 24 октября в 11:00.
Спектакль поставлен на русском языке. Зрителям также будет доступно краткое изложение содержания на латышском языке. Билеты можно приобрести в кассах и на сайте Biļešu serviss, а также в кассе театра на улице Калькю, 16.