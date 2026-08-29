Театр Чехова приглашает на Олимпийские игры, где принцесс ждут непредсказуемые испытания

В основу спектакля легли рассказы из книги Пирет Рауд "Принцесса по почте". Ее героини совсем не похожи на привычных сказочных принцесс - они самостоятельные, смелые, непредсказуемые и порой неловкие. Постановка в игровой форме предлагает пересмотреть представления о том, каким должен быть герой и всегда ли победа достается сильнейшему.