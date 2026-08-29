Три часа приключений в ночной Лиепае: жителей и гостей города приглашают на Ночь ориентирования
18 сентября в Лиепае уже в десятый раз пройдет Латвийская Ночь ориентирования - бесплатное трехчасовое командное приключение с ориентированием на улицах города.
За десять лет Латвийская Ночь ориентирования стала одним из самых ожидаемых осенних массовых спортивных мероприятий в стране. Организаторы приглашают жителей Лиепаи и гостей города создавать команды вместе с семьей, друзьями или коллегами и провести вечер 18 сентября в активном ориентировочном приключении.
Участие в мероприятии бесплатное, а предварительный опыт в ориентировании не требуется. Для участия необходимо создать команду из двух–пяти человек. Участники могут соревноваться в категориях OPEN, женской, семейной и ветеранской группах. Регистрация продлится до 14 сентября, 23:59.
Соревнования пройдут в формате трехчасового рогейна. За час до старта в центре соревнований — в манеже LOC по адресу: улица Бривибас, 55 — команды получат карту с контрольными пунктами. Участники смогут заранее спланировать маршрут и за установленное время набрать максимально возможное количество баллов.
Программа соревнований 18 сентября:
- с 18:30 — получение стартовых номеров;
- с 19:00 — получение карт;
- 20:00 — общий старт;
- 23:00 — финиш;
- около 23:15 — награждение.
Читайте продолжение после рекламы
Отметки на контрольных пунктах будут фиксироваться с помощью приложения QREvented — участникам необходимо будет считывать QR-коды. Поэтому каждой команде понадобится заряженный мобильный телефон с возможностью установки приложения. Поскольку соревнования пройдут в темное время суток, участникам также следует позаботиться о светоотражающих элементах и фонариках.
Победители каждой возрастной и командной категории будут награждены медалями. После церемонии награждения участники смогут принять участие в розыгрыше призов от спонсоров.
В прошлом году соревнования в 21 городе собрали рекордное количество участников — 6107 человек из 1982 команд. В этом году юбилейное мероприятие пройдет уже в 22 городах Латвии, в том числе в Лиепае.