Как раньше праздновали свадьбы: в Даугавпилсе оживут народные традиции

Всего в фестивале примут участие более 20 фольклорных коллективов и этнографических ансамблей из Латвии и других стран, что позволит сравнить и познакомиться со свадебными традициями разных народов, увидеть их различия и общие черты. Несмотря на то, что свадебные обряды в разных культурах могут значительно отличаться, в их основе часто лежат схожие ценности - семья, община, чувство принадлежности, переход к новому этапу жизни и его празднование.