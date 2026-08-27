Как раньше праздновали свадьбы: в Даугавпилсе оживут народные традиции
С 15 по 18 октября в Даугавпилсе пройдет XIII Международный фольклорный фестиваль, который в этом году будет посвящен одному из самых ярких и многогранных направлений нематериального культурного наследия - свадебным традициям.
Организаторы фестиваля обещают, что в этом году на свадебные традиции можно будет взглянуть не только как на свидетельство прошлого, но и как на живое культурное наследие, которое и сегодня способно объединять людей, вовлекать их и создавать ощущение общности.
Четырехдневная программа будет построена как многогранный опыт, в котором зрители смогут не только слушать и наблюдать, но и принимать участие. Гости фестиваля услышат самые яркие свадебные песни, познакомятся с традицией обрядовых песен и увидят различные свадебные обычаи и ритуалы. Также участники смогут пережить один из самых эмоциональных моментов свадьбы - проводы невесты из родного дома, встретиться с хранительницами свадебных традиций, которые поделятся историями и рецептами, а также узнать о веселых обычаях второго дня свадьбы.
Кульминацией фестиваля станет 17 октября - в этот день в большом концерте KUOZYS, KUOZYS BYUS встретится большинство участников фестиваля.
Всего в фестивале примут участие более 20 фольклорных коллективов и этнографических ансамблей из Латвии и других стран, что позволит сравнить и познакомиться со свадебными традициями разных народов, увидеть их различия и общие черты. Несмотря на то, что свадебные обряды в разных культурах могут значительно отличаться, в их основе часто лежат схожие ценности - семья, община, чувство принадлежности, переход к новому этапу жизни и его празднование.
"Свадебные традиции - это особый вид культурного наследия, ведь в них рядом с радостью и весельем всегда присутствует и момент легкой грусти. Они рассказывают о прощании, переменах, начале нового жизненного этапа и месте человека в своей семье и общине. Именно эта многослойность делает свадебные традиции значимыми и сегодня", - отмечают организаторы фестиваля.