Индийские танцы, восточная пластика и импровизация - в Риге пройдут мастер-классы разных стилей

Ева Штруц из Словении проведет мастер-класс Bolly-Belly, где участники смогут познакомиться с сочетанием индийского танца в стиле Bollywood и элементов восточной хореографии. В программе - плавные, выразительные движения, волнообразная пластика и ритмы индийской и восточной музыки. Занятие подойдет как опытным танцорам, так и тем, кто только начинает знакомство с этим направлением. У Евы16-летний опыт в танцах и преподавании. Ее путь в восточных танцах начался в студии KUOD Bayani, где она сначала изучала классический восточный танец, а затем обратилась к направлению Tribal Fusion.