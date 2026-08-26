Индийские танцы, восточная пластика и импровизация - в Риге пройдут мастер-классы разных стилей
26 сентября в Риге, на улице Яня Асара, 13 (в пространстве BAZA Studio), пройдет мини-фестиваль танца - четыре мастер-класса с латвийскими и международными преподавателями.
Участники смогут познакомиться с разными направлениями, включая FCBD® Style (FatChanceBellyDance Style), Bolly-Belly, Bhangra и Bollywood Rajasthani.
Основы FCBD Style с Юлией Маковчик
Юлия Маковчик из Риги проведет мастер-класс по основам FCBD Style - современному направлению групповой танцевальной импровизации, в котором соединяются элементы разных культур, а танцоры взаимодействуют между собой через движения. Танцевальный путь Юлии начался с классического восточного танца, который позже привел ее к изучению направления Tribal Fusion и помог открыть для себя стиль FatChanceBellyDance Style.
Со временем FCBD Style стал важной частью ее танцевальной практики, вдохновив Юлию начать преподавать и создать собственный танцевальный коллектив. В 2024 году она получила сертификат преподавателя FCBD Style и продолжает делиться творчеством, связью и вдохновением, которые нашла в этом танцевальном направлении.
Мастер-класс станет введением в основы FCBD Style. После небольшой разминки Юлия познакомит участников с принципами стиля, базовыми движениями и форматом групповой импровизации, который делает это направление особенным. Участников ждет много практики и возможность почувствовать, как словарь движений FCBD Style превращается в общий язык импровизации.
Bolly-Belly с Евой Штруц
Ева Штруц из Словении проведет мастер-класс Bolly-Belly, где участники смогут познакомиться с сочетанием индийского танца в стиле Bollywood и элементов восточной хореографии. В программе - плавные, выразительные движения, волнообразная пластика и ритмы индийской и восточной музыки. Занятие подойдет как опытным танцорам, так и тем, кто только начинает знакомство с этим направлением. У Евы16-летний опыт в танцах и преподавании. Ее путь в восточных танцах начался в студии KUOD Bayani, где она сначала изучала классический восточный танец, а затем обратилась к направлению Tribal Fusion.
Большую часть своего танцевального пути Ева посвятила изучению различных индийских танцевальных стилей - от классического североиндийского танца Kathak до современного направления Bollywood, известного как танец индийского кино.
Мастер-класс подойдет всем независимо от предыдущего танцевального опыта. Это возможность попробовать энергичное, веселое и женственное сочетание разных стилей в одном занятии.
Bhangra и Bollywood Rajasthani с Ravi Solanki
Ravi Solanki из Риги и Раджастхана проведет мастер-классы по Bhangra и Bollywood Rajasthani. Он является профессиональным танцором и хореографом из Индии, который занимается танцами с пяти лет.
Bhangra - это энергичный и динамичный народный танец из индийского штата Пенджаб, известный своими жизнерадостными ритмами. На занятии участники освоят характерные базовые шаги и движения, которые помогут зарядиться энергией и улучшить настроение. Это возможность почувствовать атмосферу индийского праздника.
После переезда в Ригу Ravi создал здесь болливудскую танцевальную группу, которая не только изучает искусство танца на регулярных занятиях, но и выступает на различных мероприятиях в Латвии и за ее пределами - среди них Holi Music Festival в Wondersala, телевизионные шоу и другие проекты.
Второй мастер-класс Ravi объединит динамику болливудского танца с элегантностью и выразительностью традиционной культуры Раджастхана. В движениях будут преобладать изящные жесты рук и кистей, выразительная мимика и игривые повороты. Занятие позволит познакомиться с ярким танцевальным стилем, который отражает богатое наследие пустынного региона Индии.