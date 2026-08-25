Рига не будет спать! В сентябре "Белая ночь" соберет 30 бесплатных событий по всему городу
В ночь с 5 на 6 сентября в центре Риги и городских районах пройдет форум современной культуры "Белая ночь", который уже стал одним из любимых событий культурной жизни столицы. В первые выходные сентября он в 21-й раз соберет жителей и гостей Риги на обширную бесплатную программу культуры и искусства.
Во время "Белой ночи" состоятся 30 культурных событий в Старой Риге, центре города и различных районах: Агенскалнсе, Засулауксе, Дзирциемсе, Брасе, Скансте, Гризинькалнсе, Тейке, Вецмилгрависе и Саркандаугаве.
В этом году мероприятия "Белой ночи" пройдут на таких площадках, как Ботанический сад Латвийского университета, SunsStudio, Рижское пространство современного искусства и Ратушная площадь, площадь Независимости, парк Бастейкалнс, Рижский Дом конгрессов, Верманский парк, двор Латвийского театра кукол, Французский институт в Латвии, творческий квартал Veldze, двор виллы К. К. фон Стрицка, Национальная киношкола Латвийской академии культуры, центр современного искусства Kim?, амфитеатр Ghetto Games, Дворец культуры VEF, парк Дворца культуры "Зиемельблазма" и другие места.
Посетители смогут отправиться на уже привычные и полюбившиеся события программы "Белой ночи" - ежегодный фестиваль экспериментальной музыки "Skaņu mežs", проект "Videogrāfija" и поэтическую дискотеку Satori.
В этом году "Белая ночь" также предложит познакомиться с уличным искусством вместе с художником Дайнисом Руденисом на Саркандаугаве, отправиться на праздник улицы Антонияс, принять участие в интерактивной средовой инсталляции "Elpa / Relaxation field" на Бастейкалнсе, услышать, как знаменитые "Времена года" Антонио Вивальди в историческом исполнении встречаются с электронной музыкой в Гризинькалнсе, или вместе с международными художниками обсудить влияние потребления мяса на окружающую среду, здоровье общества и благополучие животных на фестивале Māksla par gaļas nodokli в творческом квартале Veldze.
Несколько художников и творческих объединений, среди которых Волдемарс Йохансонс, Криста Виндберга-Аузниеце, Ото Холгерс Озолиньш, Those Guys Lighting, Лига Спунде, Ханеле Зане Путниня и Иева Путниня, специально для "Белой ночи" создадут инсталляции в различных местах Риги.
Форум "Белая ночь" в 2025 году
В программе форума было 34 проекта, включая концерты, перформансы, инсталляции, спектакли, художественные проекты, поэзию и многие другие мероприятия.
Свои программы в рамках "Белой ночи" также предложат различные фестивали искусства и культуры - Дни поэзии, фестиваль современного искусства Survival Kit, фестиваль короткометражных фильмов 2ANNAS и ночная программа галерей Riga Last Thursday.
В программе будут также выставки, садовые праздники, культурные мероприятия и дискуссии. Полную программу организаторы предлагают посмотреть на сайте baltanakts.lv и заранее спланировать свой маршрут.
Форум современной культуры "Белая ночь" 2026 года приглашает взглянуть на город как на живую многослойную экосистему, в которой рядом с человеком существуют растения, животные, насекомые и другие живые существа.
Слоган "Город расцветает там, где есть мы" напоминает, что жизненную силу и идентичность города формируют не только здания, улицы и инфраструктура, но и отношения между людьми, природой и окружающей средой.
В центре темы - участие, совместное творчество, ответственность и способность замечать то, что в ежедневной спешке часто остается незамеченным. Это история обо всех, кто формирует живую ткань города - животных, растениях и невидимых процессах, поддерживающих его жизнь. Только осознавая это разнообразие и взаимосвязь с жителями города, можно создать среду, в которой город действительно способен расцветать.
Форум "Белая ночь" в 2024 году
7 сентября в центре Риги и на ее окраинах прошел 19-й форум современной культуры "Белая ночь", в рамках которого состоялось ...
Визуальный образ форума этого года создала одна из наиболее заметных латвийских художниц своего поколения Иева Путниня. В основе визуальной идентичности лежат три специально созданные ею картины, на которых животные, встречающиеся в городской среде, взаимодействуют друг с другом в самых разных сочетаниях.
Идея форума заключается в том, чтобы на одну ночь открыть город для мероприятий современного искусства и предложить публике широкую и разнообразную культурную программу.
Традиция "Белой ночи" зародилась в Париже в 2002 году. Позднее к Парижу присоединились Брюссель, Мадрид, Рига и Рим, сформировав совместную сеть "Европейские белые ночи" (Nuits Blanches Europe). Сегодня традицию продолжают города не только Европы, но и Канады, США, Японии и других стран.
В Риге проект под названием Форум современной культуры "Белая ночь" проводится с 2006 года. Его цель - мотивировать общество открывать для себя разнообразие современной культуры и способствовать более широкому интересу к культурным событиям, формам самовыражения и изменениям.
"Белая ночь" проходит как в центре Риги, так и в других районах, открывая город для жителей и гостей разного возраста, национальности и социальной принадлежности.
Мероприятия традиционно проводятся не только в привычных для культуры и искусства пространствах, но и в необычной городской среде, помогая расширить представление о том, чем вообще может быть культура.