Рига не будет спать! В сентябре "Белая ночь" соберет 30 бесплатных событий по всему городу

В этом году "Белая ночь" также предложит познакомиться с уличным искусством вместе с художником Дайнисом Руденисом на Саркандаугаве, отправиться на праздник улицы Антонияс, принять участие в интерактивной средовой инсталляции "Elpa / Relaxation field" на Бастейкалнсе, услышать, как знаменитые "Времена года" Антонио Вивальди в историческом исполнении встречаются с электронной музыкой в Гризинькалнсе, или вместе с международными художниками обсудить влияние потребления мяса на окружающую среду, здоровье общества и благополучие животных на фестивале Māksla par gaļas nodokli в творческом квартале Veldze.