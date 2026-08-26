75 сортов сыра, мед и сладости: в Елгаве готовят большой гастрономический праздник
29 августа, в Елгаве уже в 26-й раз пройдут Праздники молока, хлеба и меда, а также 24-й День сыра латвийских регионов и фестиваль сладостей. С 10:00 до 16:00 на площади Герцога Екоба, улице Кришьяня Барона и в сквере у Дома культуры Елгавы будет работать праздничная ярмарка.
Посетителей ждут продукты латвийских производителей, свежий хлеб, сыры, мед, сладости, изделия ремесленников, дегустации, концерты и творческие активности.
Сладости, мед и концерты на площади Герцога Екоба
На площади Герцога Екоба разместится зона сладостей, где более 50 производителей предложат конфеты, шоколад, карамель, печенье, мороженое, сахарную вату и другие угощения.
В зеленой зоне площади можно будет приобрести мед, продукты пчеловодства, изделия мастеров, а также мясные, рыбные, овощные и другие продукты. Посетители смогут познакомиться с жизнью пчел, попробовать разные виды меда и пообщаться с пчеловодами.
На праздничной сцене выступления начнутся в 10:00 с концерта ансамбля народного танца Diždancis. В 11:00 выступит этногруппа Ogas, а в 13:00 - группа Laimas muzykanti.
Хлебная улица и изделия мастеров
На улице Кришьяня Барона возле Дома культуры Елгавы откроется Хлебная улица, где пекари со всей Латвии представят свежий хлеб, булочки, пироги, торты и другие хлебобулочные изделия.
Также гостей ждут ремесленные мастерские и торговые места с украшениями, одеждой, предметами дизайна и другими изделиями ручной работы.
День сыра - более 75 сортов и большой сырный круг
В сквере у Дома культуры пройдет 24-й День сыра латвийских регионов. С 10:00 до 16:00 посетители смогут попробовать и приобрести более 75 сортов сыра.
В 10:00 состоится открытие праздника и вручение наград Министерства земледелия предприятиям молочной отрасли. В 12:00 пройдет традиционная церемония смены короны Сырного короля, после которой гостей угостят 75-килограммовым кругом сыра.
В программе также будут мастер-классы, выступления фольклорных коллективов, конкурсы хозяек и соревнование Jelgavas stiprinieks по подъему 15-килограммового блока сыра. Завершит программу в 15:00 концерт группы GINC un ES.
Спортивные мероприятия и ограничения движения
В рамках праздника в разных местах города пройдут спортивные соревнования. В 11:00 в Земгальском олимпийском центре начнется турнир по баскетболу 3x3, а на Променаде Лиелупе с 12:00 пройдет этап чемпионата Латвии по водному мотоспорту.
Водителей предупреждают о временных ограничениях движения на улице Кришьяня Барона. Посетителям рекомендуется пользоваться городскими парковками.