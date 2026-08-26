75 сортов сыра, мед и сладости: в Елгаве готовят большой гастрономический праздник

В зеленой зоне площади можно будет приобрести мед, продукты пчеловодства, изделия мастеров, а также мясные, рыбные, овощные и другие продукты. Посетители смогут познакомиться с жизнью пчел, попробовать разные виды меда и пообщаться с пчеловодами.