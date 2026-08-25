От silent-концертов до пенной вечеринки - Ezīšfests обещает одну из самых насыщенных ночей августа
29 августа в квартале на улице Таллинас пройдет городской фестиваль Ezīšfests, который в этом году станет еще масштабнее. Гостей ждут новая территория, зона Warehouse rave и несколько сцен с музыкой самых разных жанров.
После долгого ожидания организаторы наконец раскрыли главного секретного участника фестиваля - на сцену выйдет легендарная латвийская группа Tranzīts. Коллектив уже более 30 лет остается одним из главных имен латвийской танцевальной музыки и продолжает объединять разные поколения слушателей.
В этом году программа Ezīšfests охватит несколько сцен - от латвийской эстрады и рока до хип-хопа, электронной и экспериментальной музыки. На Полевой сцене пройдут также silent-концерты, где зрители в наушниках смогут услышать Жоржа Сиксну, группу Bukte, а также Ода и Гочу.
В программу вернется и знаменитая Пенная вечеринка, где вместе с молодежным хором Рижского Домского собора выступят Singapūras Satīns и Oranžās Brīvdienas.
На разных сценах фестиваля выступят Stirna, Olas, MIGHT DELETE LATER, YŪT, Laika Suns, Athodi Brīnumzemē, PND, Инокентий Мартпулс и TUMSA. Большая программа подготовлена и для хип-хоп-сцены - там выступят Prospekti, Arturs Skutelis, PCK97, Prusax и Steps, 401 и другие исполнители.
Среди участников также будут электронные музыканты Vultura и Nora Anna, а также состоится специальный совместный концерт AĢENTŪRA x ZVĪŅAS x REVOLŪCIJA, где встретятся джаз-фьюжн, электроника и хип-хоп.
Ночная программа в зоне Warehouse rave продлится до утра. За музыку будут отвечать Spriegums, Acid Aggy, KODE, KETA, Oriole, SKAABE & VEIDERS и Dispoze. На сцене ангара выступят Rudaks, Audzinaats, Richy Rich, Lietuvietis вместе с LE++ и пройдет шоу с баскетбольным фристайлом.
Помимо концертов, гостей ждут танцевальные занятия, караоке, турнир по новусу, сауна и мастерская по созданию корон.