От silent-концертов до пенной вечеринки - Ezīšfests обещает одну из самых насыщенных ночей августа

В этом году программа Ezīšfests охватит несколько сцен - от латвийской эстрады и рока до хип-хопа, электронной и экспериментальной музыки. На Полевой сцене пройдут также silent-концерты, где зрители в наушниках смогут услышать Жоржа Сиксну, группу Bukte, а также Ода и Гочу.