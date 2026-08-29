Сегодня в Юрмале проходит бесплатный праздник с концертами, цирком и световым шоу
29 августа в Юрмале отмечают праздник Каугури. Район ожил благодаря танцам, уличному искусству, спортивным и творческим занятиям. Посетителей встречают сотни танцоров, удивительные гигантские куклы, акробаты и артисты цирка. Проходят уличные игры, творческие мастерские и соревнования, выступают латвийские и зарубежные музыканты, а завершится праздник впечатляющим мультимедийным световым шоу с группой Dagamba.
Открытие праздника и фестиваль танца Jūras bize
Праздник Каугури откроется в 12.00 на улице Таллинас. Участники фестиваля Jūras bize исполнят латышский народный танец Es mācēju danci vest. Выступление 900 танцоров завершится большим общим танцем Каугури, к которому предложат присоединиться и зрителям.
Фестиваль Jūras bize продолжится с 13.00 до 17.40 на пляже Каугурциемса. Там состоятся танцевальные выступления и концерты коллективов.
Развлечения для всей семьи
С 12.00 до 17.00 на улице Таллинас юные посетители праздника смогут испытать радость движения, подняться по скалодрому, принять участие в веселых эстафетах, потренироваться ходить на ходулях и специальных ведерках, а также покататься на педальных машинках.
Участники праздника смогут посетить творческие мастерские Движущиеся объекты и присоединиться к занятиям за большим столом совместного творчества. Также можно будет ненадолго остановиться в Зоне покоя и ощущений, отдохнуть, а затем снова вернуться к праздничным развлечениям.
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Гигантские куклы и танцы
На перекрестке улиц Таллинас и Ледургас с 12.30 до 16.00 посетителей ждут танцевальные и театрализованные представления.
В 12.30 и 14.45 на сцене выступят гигантские куклы. В 12.45 и 15.00 детей пригласят поиграть со сказочными персонажами, а в 14.00 юные зрители смогут посмотреть спектакль театра Zīļuks Бременские музыканты.
Танцевальные представления продолжатся в 13.00 и 15.15 выступлениями артистов современного танца. В 13.35 и 15.40 свою программу представит студия Dance Fitness Jūrmala. Зрители также смогут выучить вместе с танцорами новые движения.
Праздник Каугури 2025
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Площадь чудес
На перекрестке улиц Таллинас и Рупниецибас с 13.00 до 17.00 можно будет увидеть необычные и захватывающие выступления цирковых артистов и акробатов.
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В 13.00, 15.10 и 16.15 перед зрителями появится гигантская кукла, которую на праздник привезут артисты из Великобритании.
В 13.45 и 15.50 Rīgas cirks представит мини-спектакль с силовыми и акробатическими номерами - двое силачей будут бороться за звание самого сильного и лучшего. В 14.30 зрителей ждет театрализованное цирковое представление PantoCirks, наполненное акробатикой, трюками и сюрпризами.
В 14.00 можно будет увидеть акробатический номер, вдохновленный танго. Его исполнят над землей на гибком шесте. В 14.15 и 16.00 посетителей праздника ждут шоу на одноколесном велосипеде и жонглирование.
Баскетбол 3x3 и автомобильная выставка
С 12.00 до 22.00 в парке Каугури пройдет чемпионат Юрмалы по баскетболу 3x3. В 13.00 начнутся игры среди детей и молодежи, а в 18.00 соревнования продолжатся во взрослой группе.
С 16.00 до 19.00 на участке улицы Таллинас от улицы Ледургас до улицы Маза Нометню пройдет автомобильная выставка LoudJurmala, в которой примут участие почти 100 автомобилей. Посетители смогут осмотреть экспозицию, познакомиться с владельцами машин, рассмотреть автомобили поближе и сфотографироваться рядом с ними.
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Праздник Каугури 2024
В конце августа 2024 года в Юрмале по всей длине улицы Таллинас отмечался праздник Каугури.
Праздничная ярмарка и зона кафе
С 12.00 до 18.00 будет работать праздничная ярмарка, где можно будет приобрести изделия латвийских ремесленников и домашних производителей, сезонные и экологически чистые продукты, а также различные товары ручной работы.
За вкусные блюда и угощения будут отвечать выездные кафе, которые продолжат работать до 23.00.
Концерты и мультимедийное световое шоу
Вечернюю программу на большой праздничной сцене на улице Таллинас в 17.00 откроет Максим Бусел с группой. В 18.30 выступит литовский исполнитель Daddy Was a Milkman, а в 20.00 на сцену выйдет латвийская группа Mazais princis. В 21.30 перед публикой выступит хип-хоп-исполнитель Fiņķis.
В завершение праздника, в 22.50, состоится впечатляющее мультимедийное световое шоу с музыкальной группой Dagamba. Сочетание музыки, света, видео и спецэффектов обещает подарить посетителям множество ярких и положительных эмоций.
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После праздника будет организован дополнительный транспорт
После завершения мероприятий предусмотрен дополнительный поезд по маршруту Слока - Рига, который отправится из Слоки в 23.41. Также будут организованы дополнительные рейсы городских автобусов.
Во время подготовки и проведения праздника в Каугури введут существенные ограничения движения. Водителей призывают следить за актуальной информацией на сайте Jurmala.lv.