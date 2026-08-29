Сегодня в Юрмале проходит бесплатный праздник с концертами, цирком и световым шоу

С 16.00 до 19.00 на участке улицы Таллинас от улицы Ледургас до улицы Маза Нометню пройдет автомобильная выставка LoudJurmala, в которой примут участие почти 100 автомобилей. Посетители смогут осмотреть экспозицию, познакомиться с владельцами машин, рассмотреть автомобили поближе и сфотографироваться рядом с ними.